Un autre adaptateur secteur RTX 4090 à 16 broches a fondu, mais du côté de l’alimentation cette fois

Pourquoi c’est important : depuis octobre, des dizaines de propriétaires de RTX 4090 ont signalé la fonte des câbles d’adaptateur secteur. Malgré les enquêtes de NVIDIA et de tiers, une cause définitive n’a pas encore été déterminée. On pensait que coupler le GPU à une alimentation ATX 3.0 était une solution sûre… jusqu’à présent.

Un nouveau communiqué sur un câble d’alimentation GeForce RTX 4090 brûlé est apparu sur Reddit, mais ce cas est fondamentalement différent des incidents précédents. S’il est lié au même défaut, cela pourrait jeter le doute sur les théories antérieures quant à la source du problème.

L’utilisateur « Shiftyeyes67k » a publié une photo de brûlures graves sur un connecteur de câble d’alimentation 4090 12VHPWR à 16 broches et le port de connexion correspondant sur une alimentation BeQuet Dark Power 13 ATX 3.0 de 1000 W. Ce cas est potentiellement significatif car bien qu’il ressemble aux exemples précédents de câbles 4090 brûlés, il manque deux facteurs communs entre les autres.

Les quelques dizaines de cas qui sont apparus depuis octobre ont entraîné des dommages aux connecteurs branchés sur la carte graphique. De plus, ils ont tous affecté les clients qui utilisaient les adaptateurs de connexion à 16 broches fournis avec le 4090 pour brancher le GPU sur le socket à 12 broches d’une alimentation ATX 2.0.

Shiftyeyes67k a acheté une alimentation ATX 3.0 avec une socket 16 broches spécifiquement pour éviter ce problème. Des incidents antérieurs ont conduit les utilisateurs à blâmer l’adaptateur, et la mise à niveau vers une alimentation ATX 3.0 est un petit investissement par communiqué aux 1 600 $ 4090, mais cette instance n’impliquait aucun adaptateur. Un autre propriétaire qui a signalé le problème le mois dernier avait utilisé un adaptateur tiers haut de gamme, jetant un doute précoce sur les versions jointes incluses de NVIDIA comme source du problème.

NVIDIA, reconnaissant environ 50 cas dans le monde en novembre, a mis en cause des câbles mal connectés. Plusieurs utilisateurs concernés ont affirmé qu’ils étaient convaincus que leurs câbles étaient entièrement connectés, mais d’autres affirment que le connecteur 12VHPWR se desserre facilement et peut être moins sécurisé qu’il n’y paraît. Ceux qui souhaitent prendre des précautions supplémentaires peuvent utiliser une nouvelle fonctionnalité de GPU-Z pour vérifier la fermeté de la connexion du câble d’alimentation de leur GPU.

Quelle que soit la véritable cause, elle reste non résolue plus de six mois après la dernière déclaration publique de NVIDIA concernant le problème. Un utilisateur a lancé un recours collectif contre la société en novembre, et les communiqués ont fourni à AMD des munitions verbales dans sa rivalité avec NVIDIA. Si davantage de propriétaires d’ATX 3.0 signalent des câbles 4090 endommagés, cela pourrait indiquer un problème plus profond avec le produit phare de Team Green.

