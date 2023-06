Microsoft supprime l’intégration de Teams avec Windows 11

Le géant de Redmond a condamné le Microsoft Teams Chat intégré à la barre des tâches de Windows 11. Sans même lui donner deux ans de délai, il a réussi à faire en sorte que les gens l’utilisent. Encore une fois, il peut s’agir d’un problème de communication, quelque chose qui est déjà un problème courant. La fonctionnalité de chat sera remplacée par la version gratuite plus flexible de Microsoft Teams, qui est également disponible en tant qu’application pour Windows 10. Microsoft a annoncé les changements dans une nouvelle version d’essai de Windows 11 cette semaine.

Au revoir à Teams Chat dans Windows 11

« A partir de cette version, Chat est désormais Microsoft Teams – Free », déclare Brandon LeBlanc, directeur principal des programmes chez Microsoft, dans un article de blog. « Microsoft Teams – Free est épinglé à la barre des tâches par défaut et peut être désépinglé comme les autres applications de la barre des tâches. »

L’intégration originale de Teams dans Windows 11, appelée Chat, était profondément intégrée au système d’exploitation. Activée par défaut, l’application Chat était épinglée à la barre des tâches et vous deviez creuser dans les paramètres pour la supprimer. Le chat permet aux utilisateurs d’utiliser Microsoft Teams pour se connecter avec leurs amis et leur famille. Cependant, il était étrangement limité aux seuls consommateurs, ce qui le rendait inutile pour la grande majorité des utilisateurs de Microsoft Teams qui utilisent la version de travail de l’application. Les utilisateurs de Windows 11 pourraient également se retrouver avec deux versions déroutantes de Teams installées pour gérer les appels professionnels et personnels.

Jusqu’à aujourd’hui, Microsoft ajoutait continuellement de nouvelles fonctionnalités à Chat dans Windows 11, avec des fonctionnalités d’appel vidéo améliorées en octobre et des communautés de type Discord et un outil d’art AI plus tôt ce mois-ci. La fonctionnalité de chat intégrée dans Windows 11 était basée sur le client Microsoft Teams 2.0, qui a servi de base à la nouvelle application Microsoft Teams actuellement déployée dans les entreprises.

Microsoft veut éviter les enquêtes antitrust

La décision de Microsoft de supprimer le client Teams intégré de Windows 11 intervient quelques jours seulement après que la société a annoncé son intention de mettre fin à la prise en charge de Cortana dans Windows 11 plus tard cette année. C’est presque un nouvel exercice pour Microsoft et la société concentre clairement ses efforts ailleurs sur de nouveaux projets pour Windows, y compris son outil Windows Copilot alimenté par l’IA.

Le chef de Windows, Panos Panay, a précédemment fait allusion à l’importance de l’IA pour Windows, déclarant au CES plus tôt cette année que « l’IA va réinventer la façon dont vous faites tout dans Windows ». Nul doute que l’IA jouera également un rôle important dans la prochaine grande version de Windows.

Les modifications apportées à Teams interviennent également quelques mois seulement après que Microsoft aurait accepté de cesser de regrouper Teams avec Office. Le Financial Times a rapporté en avril que Microsoft cesserait d’obliger les clients Office à installer Teams sur leurs appareils. Une décision destinée à apaiser les régulateurs européens. Microsoft tente d’éviter une enquête antitrust formelle par la Commission européenne. Cela s’est produit après que son rival Slack a déposé une plainte en 2020 concernant le regroupement d’équipes par Microsoft.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :