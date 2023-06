La build 23481 arrive sur le canal de développement Windows Insider

C’est l’heure d’un nouveau canal Build of the Dev. Beaucoup de nouvelles et très intéressantes dans le Build de cette semaine. De plus, il y a une nouvelle version dans Canary mais sans journal des modifications. Voyons toutes les nouvelles.

Nous sommes de retour avec plus de nouvelles constructions pour #WindowsInsiders! La Build 25393 est disponible pour le Canary Channel et la Build 23481 est sortie pour le Dev Channel !

https://t.co/WMqiFRjZFm

Nouveautés de la sous-version 23481

Améliorations pour Windows Ink

Windows Ink est en cours de modernisation pour permettre aux utilisateurs d’encrer directement dans les champs d’édition. De plus, nous améliorons la précision de la technologie de reconnaissance et un geste barré lorsque les utilisateurs doivent apporter des modifications. L’objectif de Windows Ink est de permettre aux utilisateurs d’utiliser leur stylet et d’écrire à la main partout où ils peuvent écrire sur leur appareil Windows.

Ces nouvelles améliorations de Windows Ink ne prennent en charge que l’anglais (États-Unis) pour le moment, mais restez à l’écoute pour une prise en charge linguistique supplémentaire. Cette nouvelle expérience peut être gérée via Paramètres > Bluetooth et appareils > Stylet et Windows Ink sous « Shell Handwriting ». Et s’il vous plaît jeter un oeil à certains des problèmes connus pour Windows Ink ci-dessous.

Modifications des options de dossier de l’explorateur de fichiers

Ils suppriment une poignée d’anciens paramètres dans les options des dossiers de l’explorateur de fichiers dans le cadre d’un effort visant à nettoyer le nombre de paramètres de l’explorateur de fichiers. Beaucoup d’entre eux sont des réglages hérités qui existent depuis des années et ne sont pas régulièrement utilisés par les utilisateurs de Windows 11.

Les paramètres suivants n’apparaîtront plus dans les options des dossiers dans l’explorateur de fichiers :

Masquer le conflit de fusion de dossiers.

Toujours afficher des icônes, jamais des vignettes.

Afficher l’icône du fichier sur les vignettes.

Afficher les informations sur le type de fichier dans les conseils de dossier.

Masquer les fichiers protégés du système.

Afficher les lettres de lecteur.

Afficher l’info-bulle pour les éléments de dossier et de bureau.

Affichez les fichiers NTFS cryptés ou compressés en couleur.

Utilisez l’assistant de partage.

(Remarque : ces paramètres sont toujours accessibles via les clés de registre.)

Nouveau widget : Focus sur la session

Nous commençons à déployer un nouveau widget Focus Session dans le cadre d’une mise à jour de l’application Horloge (version 11.2305.6.0 et ultérieure) via le Microsoft Store pour Windows Insiders sur les canaux Canary et Dev. Avec ce nouveau widget, vous Vous pourrez lancer et arrêter rapidement des sessions de mise au point sur votre appareil.

Modifications et améliorations de la version 23481

Barre des tâches et barre d’état système

Le mode Ne jamais fusionner, qui vous permet d’afficher individuellement chaque fenêtre d’application dans la barre des tâches, et qui a commencé à être déployé avec la Build 23466, est désormais disponible pour tous les Windows Insiders sur le Dev Channel.

À partir de cette version, Chat est désormais Microsoft Teams – gratuit. Elle est épinglée à la barre des tâches par défaut et peut être détachée comme les autres applications de la barre des tâches. Restez à l’écoute pour plus d’améliorations alors que nous continuons à améliorer Microsoft Teams – Free avec plus de fonctionnalités et d’améliorations.

Navigateur de fichiers

La possibilité de lancer et de fusionner des onglets dans l’Explorateur de fichiers, qui a commencé à rouler avec la Build 23471, est désormais disponible pour tous les Windows Insiders sur le canal Dev.

accès vocal

Les nouvelles expériences de création de texte dans Voice Access qui ont commencé à être déployées avec la version 23466 sont désormais disponibles pour tous les initiés Windows dans le canal de développement.

Correctifs de la build 23481

Lecteur de développement

Correction d’un problème où les anciens filtres AV pouvaient être attachés à votre Dev Drive au redémarrage.

Correction d’un problème qui pouvait entraîner une vérification de bug lors de l’utilisation de Dev Drive.

Navigateur de fichiers

Correction d’un problème où les icônes du menu contextuel de l’explorateur de fichiers pouvaient apparaître floues.

Correction d’un problème où les icônes d’état de synchronisation pour les fichiers sauvegardés sur un fournisseur de stockage n’étaient pas affichées de manière fiable.

Correction d’un problème où l’authentification échouait sur la page d’accueil de l’explorateur de fichiers où le bouton « Connexion » apparaissait, mais cliquer dessus ne ferait pas apparaître la boîte de dialogue d’authentification.

Mise à jour du texte « Afficher les fichiers d’Office.com » dans les options de dossier pour « Inclure les informations basées sur le compte, les fichiers récents, les favoris et recommandés ».

L’utilisation de CTRL + V pour coller une image dans la Galerie colle maintenant l’image dans le dossier d’image par défaut (le dossier par défaut peut être défini dans Collection > Gérer la collection dans la Galerie).

Si vous survolez le bouton Détails dans l’Explorateur de fichiers, l’info-bulle ne bloquera plus le bouton de fermeture de la fenêtre.

Correction des problèmes suivants pour les Insiders avec la barre d’adresse modernisée dans l’explorateur de fichiers :

Correction de la direction de l’icône de recherche dans l’onglet lors d’une recherche dans l’explorateur de fichiers.

Atténuation d’un problème où appuyer sur Tab ou Maj + Tab depuis la barre de commandes ne placerait pas le focus dans le dossier actuel.

Correction d’un problème où si le focus était placé dans la barre d’adresse (pour modifier le chemin), vous ne pouviez pas tabuler pour en déplacer le focus.

Si le chemin actuel est plus long que l’espace disponible dans la barre d’adresse, un espace a été ajouté pour que vous puissiez continuer à cliquer et passer en mode édition.

Correction des problèmes suivants pour les Insiders utilisant la version mise à jour de l’explorateur de fichiers :

Correction d’un problème où le survol des dossiers dans la section Accès rapide de Démarrer faisait disparaître le nom et faisait glisser l’icône sur le côté si les cases à cocher étaient activées.

Le glisser-déposer devrait maintenant fonctionner à nouveau dans les sections Favoris ou Accès rapide.

Rechercher dans la barre des tâches

Correction d’un problème où la navigation dans la liste déroulante de recherche de la barre des tâches à l’aide des touches fléchées du clavier ne fonctionnait pas comme prévu.



