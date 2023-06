Microsoft ne crée plus de jeux pour Xbox One

Qu’est-ce qui vient de se passer? Microsoft ne développe plus de jeux propriétaires pour la Xbox One. Dans une récente interview avec Axios, le patron de Xbox Game Studios, Matt Booty, a confirmé que la société s’était éloignée de la création de jeux propriétaires pour la console vieillissante. Cela ne devrait pas surprendre autant étant donné que la Xbox One a près de dix ans à ce stade.

Booty a déclaré que la seule exception est le prise en charge continue des jeux en cours comme Minecraft.

Cela dit, les jeux Gen 9 (pour Xbox Series) sont techniquement jouables sur la Gen 8 Xbox One via la technologie de streaming cloud de Microsoft. « C’est ainsi que nous allons maintenir le support », a ajouté Booty.

Dans des nouvelles quelque peu connexes, Booty a également confirmé que les équipes continueraient à développer des jeux propriétaires pour la Xbox Series S. Certains développeurs ont récemment demandé à Microsoft d’abandonner la compatibilité obligatoire de la série S, car le co-développement pour la machine plus lente peut entraver un projet qui ‘ d sinon exceller sur la Xbox Series X plus rapide.

Booty a concédé qu’il y avait plus de travail à développer pour les deux machines simultanément, mais a déclaré que ses équipes avaient été en mesure d’extraire les performances de la série S, en particulier les équipes qui travaillent sur leur deuxième jeu de la génération. « Ils peuvent mieux planifier, sachant où se trouvent certains des angles aigus », a-t-il noté.

La Xbox One a connu une course solide car Microsoft et Sony ont pris en charge leurs consoles respectives de dernière génération plus longtemps que d’habitude. Les consoles de la génération actuelle sont officiellement arrivées à la fin de 2020, mais étaient difficiles à acquérir jusqu’à récemment en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement liés à la pandémie de Covid-19.

Cela peut surprendre certains que Microsoft gère désormais près de deux douzaines de studios de jeux – 23, pour être exact. Curieusement, la plupart n’ont pas encore sorti de jeu pour la série Xbox et jusqu’au week-end dernier, certains n’avaient même pas annoncé de projets pour les consoles de la génération actuelle de Microsoft.

Les cycles de développement plus longs jouent un rôle important dans l’équation. Alors que les cycles de développement étaient autrefois de deux ou trois ans pour les jeux AAA, ils sont maintenant de quatre, cinq et six ans, a déclaré Booty. La complexité des nouveaux jeux et le désir de les rendre aussi beaux que possible sont l’une des principales causes de cycles plus longs, a noté Booty.

