Jackery dévoile son générateur solaire modulaire 2000 Plus en France

Jackery, le leader mondial des solutions d’alimentation portable écologiques, vient d’annoncer la disponibilité en précommande de son nouveau produit, le générateur solaire Jackery 2000 Plus, en France. Ce générateur solaire modulaire est le premier de la gamme Jackery Plus (batteries LFP) et peut être étendu jusqu’à 12 kWh grâce à l’ajout de 5 packs de batteries supplémentaires.

Explorer 2000 Plus : une centrale électrique innovante

Au cœur du système se trouve la centrale électrique Explorer 2000 Plus de Jackery, offrant une puissance de sortie de 3000 watts et une capacité de 2042 wattheures. Cette centrale est équipée d’une batterie LiFePO4 et peut être connectée à des blocs de batteries en cascade pour atteindre une capacité maximale de 12 kWh. La centrale est également dotée de deux roues en aluminium caoutchouté et d’une poignée extensible pour faciliter sa manipulation.

Une offre de lancement exceptionnelle

Pour célébrer le lancement de ce produit innovant, Jackery offre un panneau solaire pliable SolarSaga 200W gratuit pour les sept premiers jours d’achat. Cette offre est valable pour l’achat de la centrale Explorer 2000 Plus, du générateur solaire correspondant ou de l’un des kits disponibles.

Des temps de charge ultra-rapides

Le Jackery 2000 Plus se distingue par ses temps de charge impressionnants. La centrale peut être rechargée en seulement 1,7 heure sur une connexion de 230 volts, et six panneaux solaires Jackery SolarSaga 200W peuvent être rechargés en 2 heures. Les blocs de batteries de 2 kWh peuvent également être chargés en parallèle avec jusqu’à six panneaux.

Une technologie solaire performante et écologique

Les panneaux solaires SolarSaga 200W, résistants aux intempéries (IP 67), fournissent une énergie écologique et indépendante du réseau électrique public. Ils sont équipés de cellules solaires de type n ayant un rendement très élevé de 25 % et produisent jusqu’à 50 % d’électricité en plus que les produits conventionnels en cas de lumière diffuse et de mauvaises conditions.

Une puissance adaptée à tous les besoins

Grâce à une puissance continue de 3000 watts et à une puissance de pointe de courte durée pouvant atteindre 6000 watts, la centrale électrique LifePO4 Explorer 2000 Plus alimente également les consommateurs gourmands en énergie tels que les outils électriques, les climatiseurs ou les réfrigérateurs. La centrale dispose de huit connexions pour alimenter divers appareils électroniques.

Prix et disponibilité

Le générateur solaire Jackery 2000 Plus est disponible à partir du 14 juin 2023 via le site officiel de Jackery France et les boutiques Amazon. Le prix de vente recommandé de l’Explorer 2000 Plus est de 2 299 euros, tandis que le prix d’une batterie simple (sans la station d’alimentation) est de 1 599 euros. Le prix d’un générateur solaire composé de la centrale Explorer 2000 Plus et d’un panneau solaire SolarSaga 200W est de 2 899 euros. Des kits spéciaux sont également disponibles à des prix réduits pour le lancement. Le produit est couvert par une garantie de 5 ans.