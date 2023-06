Quelle vidéo les youtubeurs de Rome ont-ils tourné avant le crash : « 50 heures sur une Lamborghini »

Les Borderline sont un collectif de youtubeurs de la scène romaine. Dans leurs vidéos, ils essaient de reproduire les mêmes formats de Mr. Beast, le créateur avec le plus d’abonnés sur toute la plateforme : défis extrêmes, tests de survie, jeux d’équipe.

La chaîne Borderline est restée bloquée alors que ses protagonistes n’étaient qu’un groupe de youtubeurs assez performants. Maintenant, ils sont impliqués dans un accident de la route qui, hier à Rome, entre Acilia et Casal Palocco a entraîné la mort d’un garçon de 5 ans et la blessure de deux autres personnes, la sœur et la mère de l’enfant. On ne sait pas qui conduisait, on ne sait pas qui était à bord. Certaines reconstitutions parlent de cinq youtubeurs, d’autres de quatre. Le collectif Borderline est composé d’un groupe de jeunes romains. Le protagoniste du groupe est Matteo Di Pietro et dans les stories Instagram qui ont précédé l’accident, nous voyons qu’il y en a au moins un autre dans la voiture, Vito Loiacono. Qui a également posté une vidéo sur TikTok avec la même voiture impliquée dans l’accident.

On ne sait pas si les deux se trouvaient dans la voiture au moment de l’impact. Souvent d’autres créateurs de la scène romaine ou de simples amis se déplacent avec eux. La dynamique de l’accident, ainsi que les responsabilités des personnes impliquées, restent à éclaircir. Pour l’instant, bien sûr, il y a les véhicules concernés. La voiture dans laquelle ils se sont écrasés était une Smart, conduite par une mère de 29 ans qui portait son fils de 5 ans et sa sœur de 3 ans. Les youtubeurs, quant à eux, conduisaient un SUV : une Lamborghini Urus. Prix ​​de base : 238 000 euros.

Que savons-nous de la vidéo que TheBorderline tournait

Être un youtubeur rapporte-t-il tellement d’argent qu’on peut monter sur un Urus ? Peut-être que oui, mais cela ne semble pas être le cas avec The Borderline. D’après ce que l’on peut reconstituer jusqu’à présent, ces youtubeurs tournaient une vidéo qui aurait dû s’intituler « Je vis 50 heures dans une Lamborghini Urus ». Il y a déjà un précédent dans leur chaîne. En août 2022, ils avaient sorti une autre vidéo « Je vis 50 heures à Tesla ».

Le titre est suffisamment explicite. Le but est de toujours rester à bord de la voiture, y compris la nuit, sans jamais en sortir. Pour la restauration, la vente à emporter est organisée, du drive aux pizzas livrées à domicile. Pendant la nuit, cependant, nous dormons dans les parkings. Dans tout cela, il y a des défis, décidés par eux-mêmes, à compléter et du contenu vidéo à tourner. Cette vidéo avec la Tesla s’ouvrait sur une promesse : « Si vous laissez 100 000 likes, nous passerons 50 heures dans la Lamborghini Urus ». 97 906 sont arrivés. C’était probablement suffisant.

Cette vidéo n’était pas le défi habituel

Ce genre de vidéos n’est pas une tendance. Ou mieux. Ce n’est pas que le plus grand plaisir de la génération Z est désormais de passer deux jours dans la même voiture de luxe. Le thème ici est différent. Le projet déclaré par The Borderline était de répliquer en Italie une série de vidéos qui aux États-Unis ont fait la fortune de James Stephen Donaldson, plus connu sous le nom de Mr. Beast. À l’heure actuelle, il est probablement le youtubeur le plus connu au monde. On avait parlé de lui quand pour une vidéo qu’il avait on l’a aussi lu en introduction de leur chaîne.

« Nous ne sommes pas riches mais nous aimons dépenser pour que vous vous fassiez plaisir ! Tout ce que nous faisons est basé sur vous, plus vous nous soutenez, plus nous apporterons de contenu cher et amusant, entre défis, défis et blagues en tout genre nous essaierons de vous faire rire à tout moment :). Notre source d’inspiration est le grand MrBeast qui a construit un empire en Amérique à travers ce type de vidéo ».

Qui est Mr. Beast, le youtubeur qui a inspiré The Borderline

Mr. Beast est né en 1998. Il est le youtubeur avec le plus d’abonnés sur la plateforme : 160 millions. Et peut-être aussi l’un de ceux qui ont gagné le plus d’argent, étant donné qu’en 2020, selon une estimation de Forbes, il aurait gagné environ 24 millions de dollars rien qu’à cette activation. Ses vidéos ont bouleversé le schéma du youtubeur qui reste dans sa chambre pour enregistrer des vidéos ou à tout le moins publier des vlogs du Japon sponsorisés par une agence de voyage.

Chacune de ses vidéos est une émission au budget millionnaire. En novembre 2021, il a organisé un tournoi Squid Game dans lequel le vainqueur recevrait 456 000 $. Fin 2022, il publie une vidéo tournée en Antarctique, où il a vécu 50 heures au milieu des glaces avec une expédition organisée avec traîneaux et tentes. Il y a deux semaines, il a organisé un nouveau défi auquel 100 personnes ont participé pour gagner 500 000 $. La particularité ? Deux personnes ne sont pas nées la même année : les participants étaient âgés de 0 à 100 ans.

M. Beast n’est pas seul lorsqu’il lance ces défis. Désormais, son équipe ressemble plus à une société de production dont il n’est que le visage final. Cependant, la structure de The Borderline n’est pas claire. Leurs vidéos ressemblent toutes un peu à la version à petit budget de celle de Mr. Beast. Au lieu de gagner un demi-million de dollars, les concurrents de leurs défis gagnent 1 000 €. Au lieu d’aller en Antarctique, ils essaient de survivre dans des tentes dans les bois de ce qui semble être les Apennins. Au lieu de passer 50 heures dans une pièce recréée dans les moindres détails pour ressembler à une prison à sécurité maximale, ils essaient de passer le même temps dans une boîte en carton. Une poursuite éternelle.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :