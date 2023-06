Jack Dorsey dit que l’Inde a menacé de fermer Twitter et de perquisitionner les maisons des employés

Qu’est-ce qui vient de se passer? Jack Dorsey, co-fondateur et ancien PDG de Twitter, a déclaré que l’Inde avait menacé de fermer la plateforme et de perquisitionner les domiciles des employés dans le pays après avoir refusé de supprimer les comptes et les tweets qui critiquaient le gouvernement.

Dans une interview avec l’émission d’actualités YouTube Breaking Points, Dorsey a révélé que les testeurs des utilisateurs de Twitter concernant la gestion par l’Inde des manifestations des agriculteurs en 2020 étaient un point sensible pour le gouvernement du pays.

« Cela s’est manifesté par des moyens tels que : « Nous allons fermer Twitter en Inde », qui est un très grand marché pour nous ; « Nous allons piller les maisons de vos employés », ce qu’ils ont fait ; et c’est l’Inde, un pays démocratique « , a déclaré Dorsey aux hôtes Krystal Ball et Saagar Enjeti.

Dorsey a également affirmé que Twitter avait été invité à censurer les journalistes en Inde et en Turquie qui critiquaient le gouvernement.

L’Inde a nié les affirmations de Dorsey. Le vice-ministre indien des technologies de l’information, Rajeev Chandrashekar, a tweeté mardi une réponse qui disait : « C’est un mensonge éhonté… Peut-être une tentative d’effacer cette période très douteuse de l’histoire de Twitter. »

« Personne n’est allé en prison et Twitter n’a pas été » fermé « . Le régime Twitter de Dorsey avait du mal à accepter la souveraineté de la loi indienne. Il s’est comporté comme si les lois indiennes ne s’appliquaient pas à lui. »

La BBC écrit que lors des protestations des agriculteurs contre les lois de réforme agraire, le gouvernement indien a demandé à Twitter de supprimer les tweets qui, selon lui, utilisaient un hashtag incendiaire, et les comptes qui, selon lui, étaient utilisés par des groupes séparatistes sikhs soutenus par le Pakistan.

Twitter a initialement bloqué 250 comptes, dont un magazine d’information et des organisations soutenant les manifestations d’un an, mais a restauré la plupart d’entre eux six heures plus tard, invoquant une « justification insuffisante » pour les maintenir suspendus. Twitter a par ailleurs suscité la colère du gouvernement en refusant sa demande de suppression de 1 100 comptes qui auraient diffusé des informations erronées.

Le gouvernement a réagi en menaçant les employés de Twitter en Inde de sept ans d’emprisonnement et d’amendes. La police a également visité les bureaux de l’entreprise, dans le cadre d’une enquête distincte sur Twitter qualifiant les tweets d’un ministre indien de médias manipulés.

L’Inde a introduit une loi en 2021 qui menace les patrons des entreprises technologiques et ceux qui travaillent pour eux d’un emprisonnement potentiel s’ils ne se conforment pas aux ordres de retrait dans les 36 heures.

Le Premier ministre indien Narendra Modi et son gouvernement sont des utilisateurs réguliers de Twitter, bien que le nombre de demandes légales envoyées par le gouvernement pour supprimer du contenu de la plateforme ait augmenté de 48 000 % entre 2014 et 2020.

L’Inde est le troisième plus grand marché de Twitter derrière les États-Unis et le Japon. Il semble que depuis qu’Elon Musk, épris de liberté d’expression, a pris le relais, Twitter a été plus disposé à se conformer aux exigences du gouvernement ; Chandrasekhar a déclaré que Twitter était en conformité depuis juin 2022.

