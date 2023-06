Forza Motorsport 8 pourrait être la dernière entrée de la longue série

NDLR : Bien que Turn 10 ait décidé de ne pas numéroter le prochain jeu Forza Motorsport, nous l’avons appelé Forza Motorsport 8 dans le titre et le corps pour éviter de le confondre avec le premier titre de la série du même nom, que nous mentionnons également . Nous l’avons également appelé Forza Motorsport (2023) et utilisons ces termes de manière interchangeable lorsque nous nous référons au jeu le plus récent.

Lors de la vitrine Xbox de dimanche, Turn 10 Studios a publié une bande-annonce pour la prochaine itération de Forza Motorsport, qu’il a tease en janvier. La série a presque 20 ans et le studio a fidèlement publié une nouvelle version tous les deux ans jusqu’à Forza Motorsport 7 en 2017. Les fans devraient donc être heureux que l’attente de six ans pour Forza Motorsport 8 soit presque terminée.

Malheureusement, lors d’une interview post-show, le directeur général de Forza, Dan Greenawalt, a révélé qu’il pourrait s’agir du dernier jeu de la série Forza Motorsport, à ne pas confondre avec la gamme Forza Horizon.

« Fondamentalement, nous ne prévoyons pas du tout de suite distincte », a déclaré Greenawalt.

Forza Motorsport 8 n’est même pas le nom du titre à venir. Turn 10 a décidé de laisser le numéro désactivé, lui faisant partager son titre avec le premier jeu de la franchise, qui a été lancé sur la console Xbox d’origine en 2005. Ainsi, comme God of War (2005) et God of War (2018), il pourrait être confus quand on parle de Forza Motorsport (2005) et (2023).

Pour les non-initiés, Forza Motorsport est une simulation de course un peu comme Gran Turismo. Les fans se demanderont si l’un ressemble plus à une simulation que l’autre, mais en fin de compte, Motorsport est une simulation de course où les joueurs s’affrontent sur des pistes choisies, et Forza Horizon est un coureur d’arcade au format monde ouvert.

Bien que Greenawalt n’ait pas expliqué en détail pourquoi il pourrait s’agir du dernier jeu de la série de simulations, le passage à un modèle de service pourrait probablement en être la raison. Forza (2023) se concentrera sur l’élément multijoueur en ligne et la diffusion de contenu saisonnier – un format qui est devenu populaire avec d’autres jeux comme Fortnite, Dota 2 et les deux derniers jeux Diablo.

Le modèle de service permet à Turn 10 de produire continuellement de nouvelles fonctionnalités, pistes, voitures et événements sans sortir à plusieurs reprises un nouveau jeu tous les deux ans. Cette configuration a permis à Fortnite de fonctionner pendant six ans, avec des saisons espacées de 10 à 12 semaines. Blizzard a également promis des baisses de contenu trimestrielles pour Diablo 4 et a déjà les deux premiers en cours de développement.

Tant que Turn 10 s’en tient à un système de monétisation qui ne facture que les cosmétiques, les fans ne devraient pas trop rechigner au jeu. Faire des mises à jour importantes qui améliorent les performances pour tout le monde devrait maintenir le jeu sur un pied d’égalité, mais les joueurs sont susceptibles de se mutiner s’il devient trop grincheux ou pay-to-win.

Si vous voulez en savoir plus, consultez le mensuel Forza de ce mois-ci (ci-dessus). Forza Motorsport (2023) sera lancé le 10 octobre sur Xbox Series X|S, PC et Game Pass.

