Plus de changements dans l’explorateur de fichiers et le partage de fichiers Android à venir sur Windows 11

Quelque chose à attendre avec impatience : certaines modifications tant attendues de Windows 11 sont récemment arrivées dans les versions d’aperçu d’Insider. Les mises à jour améliorent considérablement l’utilité des applications Android dans le système d’exploitation et introduisent une refonte visuelle pour l’explorateur de fichiers. Il ne faudra probablement pas longtemps avant que les nouvelles fonctionnalités soient disponibles pour tous les utilisateurs.

Les versions récentes de Windows 11 Insider Preview ont introduit le partage de fichiers Android et un nouveau look pour l’explorateur de fichiers. Microsoft et les fuites ont tease les deux mises à jour pendant des mois.

La mise à jour Insider 2305.40000.4.0 permet le partage de fichiers dans le sous-système Windows pour Android, permettant aux applications Android installées sur Windows 11 d’accéder aux fichiers généralement réservés aux programmes Windows uniquement. Les utilisateurs peuvent désormais effectuer des tâches telles que le partage de médias à partir de dossiers Windows dans des applications de médias sociaux Android ou l’utilisation d’applications de productivité Android pour modifier des fichiers à partir de dossiers Windows.

Le sous-système ne peut accéder qu’aux fichiers du dossier de profil utilisateur Windows, comme les bibliothèques d’images et de vidéos par défaut. Pour des raisons de sécurité, le partage de fichiers exclut les fichiers exe, les dossiers système, les lecteurs externes et le dossier Program Files. Les utilisateurs doivent également fournir une autorisation chaque fois qu’une application Android demande l’utilisation d’un fichier Windows.

La mise à jour active le partage de fichiers par défaut, mais les utilisateurs peuvent désactiver la fonctionnalité dans les paramètres du sous-système Windows pour Android. Les dossiers partagés apparaîtront dans le sous-système sous « /sdcard/Windows ». Les utilisateurs peuvent également faire glisser et déposer des fichiers dans les applications Android prises en charge ou les copier et les coller.

Le partage de fichiers est l’une des fonctionnalités mentionnées par une mise à jour de Microsoft GitHub en octobre dernier. Les fonctionnalités à venir de la roadmap incluent également des raccourcis et un accès au réseau local par défaut.

Pendant ce temps, la version 23475 de l’initié a actualisé l’interface dans l’explorateur de fichiers. Le haut de la fenêtre de l’application ressemble désormais à un navigateur Web, avec une barre d’adresse, une barre de recherche, des onglets et des boutons de navigation. La mise à jour réorganise également les dossiers d’accès rapide, les fichiers récents et favoris. Pour fournir des commentaires, ouvrez le hub de commentaires avec les touches Windows et F et commentez dans la section « Explorateur de fichiers » sous « Fichiers, dossiers et stockage en ligne ».

Une autre fonction précédemment confirmée par cette version est le contrôleur d’éclairage RVB natif de Windows 11, qui permet aux utilisateurs de régler l’éclairage RVB sur les périphériques sans utiliser de logiciel tiers. Les commandes se trouvent dans Paramètres > Personnalisation > Éclairage dynamique. Les commentaires concernant le contrôleur vont sous Périphériques et drivers > Éclairage dans le hub de commentaires.

Actuellement, les commandes d’éclairage ne fonctionnent que pour certains claviers et souris, principalement de Razer. Il n’est pas clair si la fonctionnalité s’étendra éventuellement aux composants matériels tels que les GPU. Cependant, des fabricants comme Acer, Asus, HP, HyperX, Logitech, Razer et Twinkly coopèrent avec les efforts de Microsoft pour rationaliser les contrôles RVB.

