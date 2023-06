Larry Ellison dépasse Bill Gates et devient la quatrième personne la plus riche du monde

En bref : le co-fondateur d’Oracle, Larry Ellison, a dépassé Bill Gates pour devenir la quatrième personne la plus riche du monde. Selon le Bloomberg Billionaires Index, la valeur nette totale d’Ellison se situe à 130 milliards de dollars, ce qui dépasse de peu la fortune de 129 milliards de dollars de Gates.

C’est la première fois qu’Ellison se classe au-dessus de la cinquième place sur la liste de Bloomberg, et la première fois que sa fortune est supérieure à celle du cofondateur de Microsoft, Bill Gates. Là encore, la fortune de Gates serait beaucoup plus élevée sans ses efforts philanthropiques. Rien que l’année dernière, il a fait don de 5 milliards de dollars à la Fondation Bill & Melinda Gates.

Oracle a pris forme à la fin des années 70 en tant que fournisseur de bases de données pour les opérations d’entrée et de milieu de gamme, et a développé son activité de manière exponentielle au cours des décennies suivantes. Ellison a dirigé le navire jusqu’en 2014, date à laquelle il a quitté son poste de PDG, mais reste un membre actif de l’entreprise en tant que président exécutif et directeur de la technologie.

La valeur des actions d’Oracle a augmenté de plus de 41 % depuis le début de l’année, en partie grâce aux progrès récents de l’intelligence artificielle, d’où la raison pour laquelle Ellison progresse dans le classement des milliardaires. Selon un dépôt de septembre 2022 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Ellison est le principal actionnaire de la société avec environ 42,9 % de toutes les actions en circulation de son portefeuille.

Fait amusant – Ellison détient également une participation de 1,5 % dans Tesla, un autre géant de la technologie qui a connu une année 2023 incroyable. Depuis le début de l’année, l’action Tesla a augmenté de plus de 135 % et se négocie actuellement à 258,15 $ par action. Avec une participation de 23,5 %, il n’est pas étonnant qu’Elon Musk se situe au sommet de l’indice des milliardaires avec une offre nette totale de 225 milliards de dollars. Sa valeur nette est supérieure de 33 milliards de dollars à celle de la personne la plus riche de la liste.

Huit des 10 personnes les plus riches du monde ont gagné leur argent dans le secteur de la technologie. Musk, Ellison et Gates sont rejoints par le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, l’ancien PDG de Microsoft, Steve Ballmer, les cofondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, et le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Les deux top 10 non technologiques sont le magnat des affaires français Bernard Arnault et l’investisseur américain Warren Buffett.

