Les Beatles vont sortir un nouvel album et grâce à l’intelligence artificielle il y aura aussi John Lennon

Paul McCartney a expliqué que grâce aux nouvelles technologies, ils ont réussi à récupérer la voix de Lennon à partir d’une vieille bande avec des chansons inédites. Selon les fans, la nouvelle chanson sera Now and Then.

« Le dernier album des Beatles sortira cette année. » Paul McCartney prononce cette phrase devant les micros de BBC Radio 4. Comme toujours, derrière les miracles il y a une astuce, dans ce cas on parle d’intelligence artificielle. « Nous avons pu prendre la voix de John et la rendre pure grâce à cette IA afin que vous puissiez mixer le disque comme vous le feriez normalement. »

Pendant des années, la voix de Lennon est restée un murmure emprisonné dans une vieille cassette bourdonnante, celle qui avait « Pour Paul » écrit au dos, celle que John n’a jamais eu le temps de lui donner. Après sa mort, Yoko Ono l’a livrée ainsi que McCarteny et prend maintenant une nouvelle vie grâce à l’intelligence artificielle.

Comment la nouvelle chanson a été créée

Depuis « Free as a Bird » (1995) et « Real Love » (1996), rien n’a été publié avec la signature des Beatles. A l’époque McCartney, Ringo Starr, George Harrison et le producteur Jeff Lynne s’étaient enfermés en studio et avaient commencé à travailler sur des démos que John Lennon avait enregistrées dans son appartement new-yorkais à la fin des années 70. La voix de Lennon sur la bande détériorée était faible, mais ces deux chansons ont réussi à prendre vie sur la compilation Anthology, une anthologie introspective des Beatles composée de trois doubles CD, d’un livre et d’un documentaire. Les autres non.

Désormais, grâce à l’intelligence artificielle, le groupe a réussi à récupérer les pistes qui avaient été abandonnées au moment de l’Anthologie. Paul McCartney a expliqué que le mérite revient à Peter Jackson, le réalisateur du Seigneur des Anneaux qui a tourné le documentaire Get Back sorti en 2021. Un échantillon représentatif des Beatles qui, récupérant les images historiques, entre avec une caméra voyeuriste dans cette salle de répétition où Let it Be, Don’t let me down ou Get Back sont nés. « Jackson était capable de démêler la voix de John à partir d’une petite cassette qui contenait sa voix et un piano. Il était capable de les séparer grâce à l’intelligence artificielle. Il disait à la machine : ‘C’est la voix, c’est la guitare, tu perds ton guitare. Et il l’a fait.

Et si c’était de temps en temps

Le titre de la chanson reste pour le moment un mystère, mais pour les fans, la chanson enregistrée par l’IA pourrait être « Now and Then », la chanson que Lennon a écrite en 1978 enfermée dans son appartement. La chanson a été enregistrée sur une cassette intitulée « For Paul » que Yoko Ono a donnée à Paul McCartney après la mort de Lennon.

Au moment où la chanson avait été rejetée par George Harrison, « c’est de la foutaise », a-t-il déclaré. « Nous avons fait la piste d’accompagnement, une tentative difficile que nous n’avons pas vraiment terminée », a déclaré McCartney à Q, le magazine de rock britannique, en 2006. « Ce n’était pas très bien intitulé, il fallait le retravailler, mais il avait un excellent couplet et John l’a chanté », a-t-il dit. « Mais George n’aimait pas ça. Les Beatles étant une démocratie, nous non. »

Les risques de l’intelligence artificielle

« C’est un peu effrayant mais aussi excitant parce que c’est l’avenir », a déclaré McCartney à propos de l’impact de l’IA sur le marché de la musique. L’IA ne se contente pas de ressusciter la voix de John Lennon, elle crée de fausses chansons ou synthétise les voix d’artistes pour lancer des chansons qu’ils n’ont jamais écrites. C’est arrivé par exemple avec la chanson Heart On My Sleeve où l’on entend les voix de Drake et The Weekend chanter un texte faisant des allusions à Selena Gomez. C’est un fake, aucun d’eux ne l’avait chanté ou entendu auparavant. En fait, la chanson a été composée par une intelligence artificielle générative qui a échantillonné les voix des artistes grâce à un logiciel.

Spotify a également déclaré la guerre à l’intelligence artificielle. En fait, des milliers de chansons écrites par des machines sont apparues sur la plateforme de streaming musical. L’affaire a ouvert un gouffre qui met en crise les maisons de disques, les artistes et les règles du droit d’auteur.

