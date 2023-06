Cruise nie que sa voiture sans driver ait gêné les équipes d’urgence après une fusillade de masse à San Francisco

Qu’est-ce qui vient de se passer? La filiale autonome de GM, Cruise, a nié que l’un de ses taxis autonomes ait gêné les premiers intervenants qui tentaient d’accéder à la scène d’une fusillade de masse à San Francisco vendredi dernier. La fusillade a eu lieu peu après 21 heures dans le district de Mission de la ville, près de l’intersection de la 24e rue et de l’avenue Treat, et a blessé neuf personnes dans ce que la police a décrit comme un incident «ciblé et isolé».

Au lendemain de la fusillade, un taxi autonome Cruise a été vu bloqué au milieu de la route, empêchant apparemment les équipes d’urgence d’accéder à la scène du crime. UN vidéo posté sur Twitter par @paulvaldezsf semble montrer un policier se plaignant que la voiture « bloque les urgences médicales et incendie ».

Le message est depuis devenu viral sur Twitter, recueillant plus de 200 000 vues, avec des centaines de « j’aime » et de « retweets ». Certains utilisateurs répondant au message ont reproché à GM et à son véhicule autonome d’avoir empêché les premiers intervenants d’accéder aux victimes, tandis que d’autres se sont plaints d’avoir vu un autre véhicule de croisière s’arrêter net au milieu de la route et bloquer la circulation à un autre endroit de San Francisco quelques semaines. plus tôt.

Chers amis de la Mission. Veuillez rester à l’écart du 24/Folsom. Coups de feu tirés ; voitures de croisière téméraires. pic.twitter.com/fICRtS6e05 – Paul Valdez ð²ð³ï¸Â‍ð (@paulvaldezsf) 10 juin 2023

Cruise, quant à lui, a nié que sa voiture en panne ait empêché les premiers intervenants de faire leur travail. Dans un déclaration posté sur Twitter, la société a exprimé sa solidarité avec les victimes et a déclaré : « Notre voiture s’est d’abord arrêtée alors qu’elle s’approchait d’une scène d’urgence active, puis a fait demi-tour et s’est arrêtée. Pendant tout ce temps, tous les véhicules, y compris les véhicules d’intervention d’urgence , ont pu contourner notre voiture. »

S’adressant au San Francisco Chronicle, un porte-parole de Cruise a également affirmé qu’il y avait une voie de circulation ouverte à côté de la voiture en panne, permettant aux véhicules d’urgence de passer. Ils ont également précisé qu’une fois que l’entreprise a pris connaissance de la situation, un employé est arrivé dans la demi-heure pour déplacer la voiture. Cependant, à ce moment-là, le véhicule avait été entouré de bandes de police.

Le service d’incendie de San Francisco n’a pas publié de déclaration sur l’incident, mais la police de San Francisco a déclaré au Guardian qu’elle « enquêtait activement » sur un incident impliquant un véhicule autonome sur les lieux du crime, bien qu’elle ait initialement refusé de confirmer la présence de la voiture sur les lieux. .

Les véhicules autonomes sont de plus en plus courants dans certaines régions des États-Unis, mais beaucoup se demandent si la technologie est prête pour les heures de grande écoute. Au fil des ans, il y a eu plusieurs communiqués de voitures bloquées, de cintreuses d’ailes et même d’accidents mortels, y compris celui où une voiture autonome Uber a tué une femme à Tempe, en Arizona, en 2018. Plus récemment, une Jaguar autonome I-Pace de Waymo de Google a écrasé et tué un chien à San Francisco le mois dernier, soulevant davantage d’inquiétudes quant à la sécurité des technologies de conduite autonome.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :