Que sait-on du nouveau réseau social que Mark Zuckerberg veut lancer

Pour le moment, le nom décidé pour le nouveau réseau social est P92. On ne sait pas encore quand il sortira sur le marché, mais surtout on ne sait pas s’il s’agira d’une émanation d’Instagram ou d’une nouvelle application dédiée.

Une certaine anticipation était déjà arrivée, lorsqu’une série de slides réservées à une réunion d’employés a été divulguée à la presse. Maintenant, cependant, les nouvelles sont de plus en plus nombreuses et selon la BBC, elles auraient également été confirmées par un certain nombre d’employés. Meta, la holding dirigée par Mark Zuckerberg, travaillerait sur un nouveau réseau social. Pour l’instant, le nom de ce nouveau réseau social est P92. Cela devrait être quelque chose entre Twitter et une ramification d’Instagram.

Personne n’a encore vraiment compris dans quelle direction va le projet. L’idée de base est de commencer avec Instagram en créant un environnement connecté (qu’il s’agisse d’une application ou d’une nouvelle fonctionnalité) où les utilisateurs peuvent se concentrer sur le contenu textuel, en créant un flux qui ressemble beaucoup à celui de Twitter. Pour Meta ce serait une nouvelle étape. En fait, le seul réseau social qu’il a créé jusqu’à présent est Facebook, Instagram a été acquis en 2012 pour environ un milliard de dollars.

Confirmation de Meta

Après les spéculations et les fuites, un porte-parole de Meta a confirmé à la BBC que le projet était réel : « Nous explorons un réseau social décentralisé autonome pour partager des mises à jour textuelles. » Les mots sont attribués à un porte-parole générique de Meta, la formule que la holding utilise lorsqu’elle veut diffuser des messages sans les attribuer à un personnage précis. Ce faisant, il a également ajouté: « Nous pensons qu’il existe une opportunité pour un espace séparé où les créateurs et les personnalités publiques peuvent partager des mises à jour opportunes sur leurs intérêts. »

Le lancement des Notes et la décentralisation

Il est peut-être trop tôt pour faire une évaluation finale de Notes, la fonctionnalité introduite par Instagram qui vous permet d’écrire de petites notes personnelles dans la section des messages. Bien sûr. Cela ne semble pas avoir beaucoup marché puisqu’après l’engouement des premiers jours ce type de message s’estompe un peu. Instagram semble vouloir encore améliorer son application, compte tenu également du lancement des chaînes de diffusion. Peut-être qu’à l’origine de tout cela se trouve la peur de perdre du terrain avec l’avancée de TikTok.

Dans cette nouvelle fonction, Instagram devrait également introduire pour la première fois la décentralisation, le système qui permet aux utilisateurs de gérer l’infrastructure qui permet à la plateforme de fonctionner. De cette façon, les utilisateurs pourront faire entrer dans la nouvelle fonction des followers provenant à la fois d’Instagram et de Mastodon, la plateforme qui a longtemps cherché à rivaliser avec Twitter.

