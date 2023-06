Pourquoi Netflix ne reviendra jamais sur le partage des mots de passe

Selon les données de la société d’analyse Antenna, Netflix a gagné en moyenne 73 000 abonnés chaque jour depuis l’introduction du bloc de partage de mot de passe. Uniquement aux États-Unis. Certains jours, ce chiffre dépassait 100 000 unités.

Les chiffres sont assez évidents. Avec la nouvelle stratégie de partage de mots de passe, Netflix a commencé à gagner des abonnés. Selon une étude publiée par le cabinet d’analystes Antenna et publiée par le Wall Street Journal, Netflix a enregistré une augmentation de 102 % du nombre d’abonnés depuis le 23 mai, jour de l’introduction des nouvelles politiques. Concrètement, la moyenne des abonnements souscrits chaque jour a atteint 73 000, le pourcentage d’augmentation a été calculé par communiqué à la moyenne des 60 jours précédents.

Encore une fois, Antenna a expliqué que pour les deux jours, 26 et 27 mai, le nombre d’abonnés par jour a augmenté d’environ 100 000 pour chaque jour. Plus que lorsqu’il grandissait lorsque les confinements liés à la pandémie de coronavirus ont commencé. Ce sont d’excellentes données pour la plateforme, qui visait à bloquer le partage de mots de passe justement pour augmenter le nombre d’abonnés.

Comment fonctionnent les nouvelles politiques de Netflix

Compte tenu des résultats, à ce stade, il est très peu probable que Netflix choisisse de revenir en arrière. Au moins pour deux raisons. La première est que bien qu’il s’agisse d’excellentes données pour la plateforme, elles ne concernent que les États-Unis. En combinant les données d’autres pays, Netflix vient peut-être de commencer un nouveau cycle d’expansion. En effet, désormais il n’est plus possible de partager le mot de passe avec un groupe d’amis sans tenir compte des contraintes liées à la maison où le compte a été créé.

Maintenant, pour vous abonner à Netflix, vous devez d’abord comprendre le concept de ménage. Désormais, la plate-forme enregistre l’adresse WiFi à partir de laquelle le compte principal a été créé. Si un autre utilisateur se connecte avec le même mot de passe en dehors de ce Foyer, il sera nécessaire de lui créer un compte supplémentaire, qui devra cependant être payé par le titulaire du compte principal.

De cette manière, le système coupe deux catégories d’utilisateurs : ceux qui n’ont jamais payé la redevance et utilisent gratuitement le compte de quelqu’un d’autre, et ceux qui s’appuient sur des réseaux de partage trop importants. En fait, les utilisateurs supplémentaires ne peuvent être créés qu’avec les comptes Standard et Premium, pour un maximum de deux utilisateurs supplémentaires pour chaque abonnement.

