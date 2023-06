Skype Insider : nouveautés de la version 8.99.76.102

Skype est l’une des applications de communication les plus populaires et les plus utilisées au monde. Il vous permet de passer des appels vocaux et vidéo, d’envoyer des messages texte, des photos, des vidéos, des documents et d’autres fichiers, ainsi que de partager votre écran avec d’autres. De plus, il offre la possibilité de créer des groupes, de passer des appels vidéo de groupe, de traduire des conversations en temps réel. Accéder à des fonctions spéciales telles que des émoticônes, des autocollants, des filtres et des réactions.

Mais Skype ne se contente pas d’offrir un service de qualité et de sécurité à ses utilisateurs, mais cherche aussi à constamment innover et s’améliorer. C’est pourquoi il dispose d’un programme appelé Skype Insider, qui permet aux utilisateurs enthousiastes d’essayer les dernières nouvelles et fonctionnalités de Skype avant qu’elles ne soient diffusées au grand public. Ainsi, Skype Insiders peut donner son avis et faire des suggestions sur les nouvelles fonctionnalités, signaler des bugs et aider à améliorer l’expérience Skype pour tout le monde.

La dernière version de Skype Insider est la 8.99.76.102, qui a été publiée le 9 juin 2023. Cette version comprend plusieurs améliorations et correctifs qui rendent Skype plus rapide, plus stable et plus facile à utiliser. Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités les plus notables de cette version.

Quoi de neuf dans Skype 8.99.76.102

Le temps à portée de main

Accédez aux conditions météorologiques précises et en temps réel de votre emplacement directement depuis Skype sur les plateformes de bureau. Pour des informations plus détaillées, cliquez sur l’icône météo pour ouvrir la page web météo complète.

Différenciation entre appels et téléphone sur les plateformes mobiles

Profitez d’une différenciation claire entre les appels entre les utilisateurs de Skype et entre les utilisateurs de Skype et le téléphone. Lancez des appels entre utilisateurs Skype et créez sans effort des liens Skype dans l’onglet Appels. L’onglet Téléphone offre un accès facile à votre numéro Skype, à votre solde de crédit, aux forfaits d’appels internationaux disponibles et aux options de recharge de crédit Skype.

Contacts Skype prioritaires dans l’onglet Contacts

Ils ont simplifié notre onglet Contacts, en commençant par les contacts Skype pour un accès facile, suivi du reste de vos contacts. Ce changement est disponible sur toutes les plateformes.

Messages de chat interactif Bing

Appuyez sur l’une des invites de chat Bing dans le chat Bing 1: 1 pour vous immerger dans la conversation Bing et envoyer l’invite choisie. Les messages sont mélangés de manière aléatoire après chaque interaction et à chaque lancement du client Skype, garantissant une expérience variée à chaque fois. Ils sont disponibles sur toutes les plateformes.

Boîte à outils Bing

Trouvez la boîte à outils Bing dans le coin supérieur droit de Bing 1:1 Chat, qui fournit des exemples sur divers scénarios d’utilisation de Bing, tels que l’éducation, les réseaux sociaux, les voyages, la créativité, le divertissement, les langues, les sports, la technologie et bien plus encore. La Bing Toolbox est disponible sur toutes les plateformes.

Accès instantané aux chats Bing

Les nouveaux utilisateurs peuvent profiter d’un accès immédiat aux chats Bing, sans listes d’attente.

Lecture automatique des messages audio consécutifs

Les messages envoyés consécutivement peuvent désormais être lus automatiquement pour une expérience d’écoute fluide, disponible sur toutes les plateformes.

Illustrations actualisées de la page de destination

Profitez de superbes nouveaux visuels lorsque vous vous connectez à Skype pour la première fois sur des plates-formes de bureau. Ils ont également inclus un lien vers le blog « Quoi de neuf sur Skype » et ont facilité l’organisation de réunions avec n’importe qui via MeetNow.

