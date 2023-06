La mise à jour Cyberpunk 2077 augmentera la configuration minimale requise, et les personnes ne sont pas contents

Une patate chaude : Imagerie achetant un jeu à exécuter sur un système qui répondait à la configuration hardware minimale requise, uniquement pour une mise à jour livrée près de trois ans plus tard pour déplacer les poteaux de but et mettre votre machine hors de portée. Êtes-vous maintenant censé mettre à niveau votre machine pour jouer au même jeu qui fonctionnait très bien la veille ?

CD Projekt Red a annoncé une mise à jour de la configuration système requise pour Cyberpunk 2077 qui entrera en vigueur après la prochaine mise à jour du jeu de base, et tout le monde n’est pas satisfait de la décision.

Le développeur a déclaré que la mise à jour du jeu de base arrivera au plus tôt dans 90 jours et que la configuration système requise mise à jour s’appliquera également à Phantom Liberty, la première extension de Cyberpunk 2077. Dans trois mois, c’est juste avant la date de lancement prévue de Phantom Liberty le 26 septembre.

La configuration système minimale existante nécessite au moins un processeur Intel Core i5-3570K / AMD FX-8310, 8 Go de RAM, une NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radon RX 470 et 70 Go d’espace de stockage. Une fois la nouvelle mise à jour sortie, la configuration minimale requise grimpera à un Core i7-6700 / Ryzen 5 1600, 12 Go de mémoire, une GeForce GTX 1060 6 Go / Radeon RX 580 8 Go et 70 Go de stockage SSD.

Les exigences minimales sont encore plus élevées si vous souhaitez jouer avec le ray tracing activé.

CD Projekt Red note que le jeu n’arrêtera pas de fonctionner pour les systèmes qui ne répondront bientôt plus aux exigences minimales, mais avec la mise à jour du jeu de base, ils interrompront le support actif de ces systèmes et cesseront de tester le jeu sur de telles configurations.

Certains joueurs sont en colère contre les changements en attente, et à juste titre. Comme l’a noté un utilisateur frustré, les mises à jour sont censées optimiser les performances et non augmenter les exigences.

CD Projekt Red a partagé une bande-annonce pour Phantom Liberty lors de la récente Xbox Games Showcase. L’extension est déjà disponible en pré-achat sur des plateformes de distribution numérique comme Steam au prix de 29,99 $.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :