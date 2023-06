Certains PCB des cartes graphiques Gigabyte GeForce RTX 3000 et 40 se fissurent

Une patate chaude : ce n’est un secret pour personne que les cartes graphiques sont devenues plus grandes et plus lourdes ces dernières années. Le problème des cartes affaissées commence à mordre les joueurs qui achètent des modèles personnalisés haut de gamme auprès d’entreprises comme Gigabyte. Même s’il est possible d’éviter la plupart des problèmes en utilisant un support anti-affaissement, cela ne devrait pas incomber à l’utilisateur, en particulier lorsque la carte graphique en question présente un défaut de conception qui la rend susceptible de se casser sans accessoire de rechange.

Une carte graphique qui s’affaisse peut être ennuyeuse, mais c’est généralement une solution facile. Cependant, une carte graphique mal conçue peut également présenter une fissuration du PCB en raison des solutions de refroidissement de plus en plus volumineuses montées sur les GPU modernes. Comme l’a rapporté Louis Rossmann, qui est un professionnel de la réparation connu et un défenseur du droit à la réparation, plusieurs cartes graphiques Gigabyte ont subi des dommages physiques ces derniers mois, et la société ne semble pas intéressée à aider les clients concernés.

Plus précisément, plusieurs modèles de cartes graphiques des séries RTX 3000 et 40 de Gigabyte semblent être concernés par le problème. Un collègue professionnel de la réparation a dit à Rossmann qu’ils avaient travaillé sur au moins une douzaine de cartes et fourni plusieurs photos pour illustrer le problème. Il convient également de noter qu’eBay semble être jonché de listes de cartes Gigabyte qui ont été refusées pendant le processus RMA (ou sont simplement vendues pour des versions car elles ne sont plus sous garantie) parce qu’elles ont un PCB fissuré.

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, les fissures ne sont pas facilement perceptibles, alors les propriétaires ont utilisé des stickers en forme de flèche pour les signaler. Il est très inquiétant que la plupart d’entre eux semblent s’être développés près d’une extrémité du connecteur PCIe et juste à côté de la languette de verrouillage PCIe.

Quelques traces de cuivre alimentent certains composants de la carte et sont acheminées à travers la zone en question, de sorte qu’une fissure rompra ces connexions et entraînera une carte graphique qui ne fonctionnera pas. Cela n’aide probablement pas que Gigabyte ait rendu la découpe du circuit imprimé près de la languette de verrouillage assez grande.

Les réparations sont assez difficiles et ont un taux de réussite typique de 10 à 20 %, mais grâce à Jérémie (le professionnel de la réparation indépendant qui a contacté Rossmann à propos du problème), il existe désormais un guide sur repair.wiki site de ventes le processus pour toute personne travaillant comme un technicien de réparation indépendant ou est intéressé par la réparation de sa carte Gigabyte cassée. Un autre problème est que les cartes en question ne pourront jamais être installées horizontalement en toute sécurité, mais au moins il est possible de faire fonctionner à nouveau certaines d’entre elles.

Vous pouvez probablement empêcher toute fissure de se produire sur votre carte graphique en utilisant un support anti-affaissement, que de nombreux fabricants (y compris Gigabyte) incluent déjà avec certaines cartes de la série RTX 4000. Cependant, il est triste de voir Gigabyte ne pas reconnaître ce qui semble être un défaut de conception qui peut facilement rendre certaines de ses cartes inutilisables pour leurs propriétaires. Nous espérons que l’entreprise décidera éventuellement de mettre en place un programme de retour et d’échange comme elle l’a fait avec les blocs d’alimentation explosifs d’antan, mais nous devrons attendre et voir.

