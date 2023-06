Tests du MacBook Air 15 M2 : mêmes performances exceptionnelles, châssis plus grand

De Tom’s Guide le 12 juin 2023



90

Le nouveau MacBook Air 15 pouces M2 est une version surdimensionnée du modèle 13 pouces, offrant des performances exceptionnelles, une autonomie épique et un écran magnifique dans un châssis élégant et élégant. C’est sans doute le meilleur ordinateur portable 15 pouces pour l’argent.

Par Engadget le 12 juin 2023



96

Si vous voyagez beaucoup ou si vous appréciez la portabilité avant tout, procurez-vous le modèle 13 pouces. Mais si j’étais à la recherche d’un nouvel ordinateur portable en ce moment, je pense que l’Air 15 pouces serait en haut de ma liste. Il est rapide, léger et extrêmement agréable à utiliser. Et obtenir un grand écran dans un boîtier compact n’est que la cerise sur le gâteau.

Par PCMag le 12 juin 2023



90

Avec son plus grand MacBook Air, Apple améliore les performances et la durée de vie de la batterie, tout en conservant intactes les forces de l’Air d’origine.

De Pocket-Lint le 12 juin 2023



100

Le MacBook Air 15 pouces est un ordinateur portable de tous les jours vraiment superbe, avec une qualité de construction solide et haut de gamme, un grand écran époustouflant, d’excellentes performances et une autonomie de batterie exceptionnellement prometteuse. Il n’y a rien à ne pas aimer ici. C’est le rêve quotidien d’un ordinateur portable.

Par The Guardian le 12 juin 2023



100

Le 15 pouces Air n’est pas bon marché, mais il n’est pas non plus trop cher pour un ordinateur portable haut de gamme de cette taille. Je choisirais la version 13 pouces pour la portabilité, mais si vous voulez un ordinateur portable grand public de qualité avec un grand écran et que vous n’avez pas besoin de Windows, c’est tout.

Par Ars Technica le 12 juin 2023



85

J’ai encore quelques problèmes avec la conception du M2 Air : l’encoche, le nombre et le type de ports limités, il consomme un peu plus d’énergie et chauffe un peu plus que la version M1. Mais ce sont surtout des problèmes mineurs qui n’affectent pas de manière significative l’utilité de la machine. Et le plus grand écran le rend beaucoup plus utile si la taille supplémentaire et la demi-livre ou plus de poids ne vous dérangent pas.

Par TechCrunch le 12 juin 2023



Pour la grande majorité des utilisateurs, l’Air est un excellent appareil, et le 13 pouces est amplement suffisant pour la plupart des tâches, surtout si vous voyagez beaucoup. Si vous recherchez un système qui vivra principalement sur un bureau à la maison ou au bureau, le 15 pouces est un excellent choix.

Par cnet le 12 juin 2023



Mais dans tous les cas, ces ordinateurs portables coûtent plus de 1 000 $ de moins que le MacBook Pro à écran 16 pouces. C’est le moyen le plus simple d’obtenir un superbe MacBook avec un écran plus grand maintenant, et ils en valent la peine. Une remarque : le 15 dispose désormais d’un processeur M2 vieux d’un an. Le M2 d’Apple n’était qu’une augmentation modérée des performances par communiqué à l’avancée révolutionnaire du M1 avant lui lors de son arrivée l’été dernier.

Par CNBC le 12 juin 2023



Dans l’ensemble, le MacBook Air 15 pouces est l’un des premiers ordinateurs portables d’Apple depuis la transition de la série M à être proposé à un prix agressif, et représente une excellente option pour les personnes qui souhaitent un ordinateur portable à usage quotidien. Il devrait être particulièrement attrayant pour les personnes qui n’ont pas récemment mis à niveau.

