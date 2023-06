La nouvelle arme américaine qui détruit les drones avec un canon à micro-ondes

Les drones sont une épine dans le pied de l’armée américaine depuis 2017, lorsque Isis les a utilisés sur l’armée irakienne pour prendre le contrôle de la ville de Mossoul. Maintenant, la guerre en Ukraine est devenue la première avec des drones déployés et nous avons besoin d’une arme capable de les neutraliser.

Son nom est Thor, d’après le dieu nordique de la foudre, et il tire des micro-ondes à partir d’un canon pour désactiver les drones volant à dix kilomètres. Le nom complet est Intervenant opérationnel tactique de grande puissance, et a été testé parLaboratoire de recherche de l’armée de l’air (AFRL) le 5 avril. Après de nombreux essais (l’arénonautique teste l’arme depuis 2015) elle pourrait prendre le terrain pour mener une nouvelle guerre constituée de véhicules sans pilote qui en vingt ans se sont transformés en machines de mort.

Les drones sont entrés dans la guerre au fil des ans 2000, mais au début ils étaient utilisés pour le opérations de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Ensuite, ils se sont transformés en une arme offensive, capable par exemple de mener des frappes aériennes. La guerre en Ukraine a en effet été définie comme la première guerre entre drones, les deux armées ont commencé à utiliser les appareils d’une manière sans précédent, inaugurant une nouvelle ère dans le combat. L’armée ukrainienne a même décidé de dédier une chanson aux Bayraktar, les drones de guerre développés par la société turque du même nom. Le texte dit : « Les bandits russes sont transformés en fantômes par Bayraktar. »

Comment Thor fonctionne

Thor pourrait empêcher les attaques de drones grâce à un canon à énergie dirigée capable de produire des micro-ondes qui neutralisent les véhicules aériens sans pilote. En fait, cela fait des années queArmée de l’air américaine il teste l’arme, une société russe a également tenté de créer quelque chose de similaire. Puis en avril, dans la base militaire de Kirtland au Nouveau-Mexique, les exercices donnèrent de bons résultats, et ainsi Thor put entrer en guerre sous peu comme outil anti-aérien.

Selon le responsable du programme, Adrian Lucero : « THOR a été exceptionnellement efficace pour désactiver l’essaim en raison de son grand rayon, de ses puissances de pointe élevées et de son mouvement rapide pour suivre et désactiver les cibles. »

Il mesure 6 mètres de haut et a coûté 18 millions de dollars. Les drones qui trébuchent sur les micro-ondes deviennent aveugles et sourds, tous ceux qui tournent autour de Thor à une distance de 10 kilomètres sont désactivés. Le canon du véhicule est capable de couvrir 360 degrés et intervenir sur le rayonnement électromagnétique des appareils les rend inutilisables en quelques secondes. On ne sait pas combien de drones il est capable d’abattre, mais une fois que Thor sera sur le terrain, il pourrait s’avérer être un excellent système anti-aérien. « Nous effectuons actuellement des mises à niveau et des tests sur le terrain avec différents modèles de drones. Nous avons utilisé Thor contre des drones pour la première fois en avril et nous avons fait le test pour qu’il ressemble à une situation réelle », a expliqué Lucero.

Quand prendra-t-il le terrain

« Ces systèmes sont peu coûteux, faciles à modifier et à militariser, et proliféreront rapidement », a déclaré le général de marine Kenneth McKenzie Jr. lors d’un discours en février 2021 au Middle East Institute. « Ils fournissent aux adversaires la capacité opérationnelle de surveiller et de cibler les installations américaines et partenaires tout en offrant un déni plausible et un retour sur investissement disproportionné, le tout en faveur de nos adversaires. »

Les drones sont une épine dans le pied de l’armée américaine depuis 2017, lorsque l’Etat islamique les a utilisés contre les forces de sécurité irakiennes pour prendre le contrôle de la ville de Mossoul. Dans le conflit de 2020 entre l’Arménie et le Haut-Karabakh azerbaïdjanais, des drones ont été utilisés pour des missions de reconnaissance et pour « soutenir l’utilisation de l’artillerie et des missions de frappe », comme l’explique une analyse du Centre d’études stratégiques international. Les drones ont pu détruire les chars T-27 et les défenses aériennes S-300.

On ne sait pas quand l’armée de l’air pourrait déployer THOR, mais étant donné qu’il y a eu un appel fort à une augmentation du budget l’année prochaine, il pourrait devenir opérationnel en 2024. Le capitaine Tylar Hanson, directeur adjoint du programme Thor, après le test d’avril, a déclaré : « Nous sommes convaincus que nous pouvons utiliser cette même technologie et la rendre plus efficace pour protéger nos populations dans le monde entier. »

