Outlook Web App annonce la fin de sa populaire vue de calendrier de tableau de bord

La vue du calendrier du tableau de bord était l’une des fonctionnalités les plus populaires d’Outlook Web App.Cependant, selon une annonce récente de la société, cette fonctionnalité ne sera plus disponible à partir du 31 août 2023.

Qu’est-ce que la vue du calendrier du tableau de bord ?

La vue du calendrier du tableau de bord était un autre moyen d’organiser et d’afficher les événements et les tâches du calendrier d’Outlook Web App. Au lieu de les afficher dans une grille traditionnelle, cette vue vous permettait de faire glisser et de déposer des éléments dans différentes colonnes personnalisables, telles que « Aujourd’hui », » Demain », « Cette semaine » ou « Bientôt ». De cette manière, il a été possible d’avoir une vision plus flexible et dynamique du calendrier, adaptée aux préférences et aux besoins de chaque utilisateur.

La vue du calendrier du tableau de bord a été lancée en octobre 2020 dans le cadre du programme Microsoft 365 Insider, qui permet aux utilisateurs d’essayer de nouvelles fonctionnalités et de donner leur avis avant leur déploiement officiel. Selon Microsoft, cette fonctionnalité était destinée à « aider les utilisateurs à mieux gérer leur temps et à prioriser leurs tâches ».

Pourquoi la vue du calendrier du tableau de bord est-elle supprimée ?

Microsoft n’a pas fourni d’explication détaillée sur la raison pour laquelle il a supprimé la vue du calendrier du tableau de bord. Cependant, dans l’annonce qu’elle a publiée dans le centre de messagerie Microsoft 365, la société a indiqué qu’il s’agit d’une décision basée sur « l’analyse de l’utilisation et des commentaires » qu’elle a reçus.

De plus, Microsoft a indiqué qu’il continuerait à travailler pour améliorer l’expérience du calendrier dans Outlook Web App, en offrant d’autres options pour personnaliser et gérer le calendrier. Parmi eux, la possibilité de créer et d’éditer des événements directement depuis la boîte de réception, ou l’intégration avec d’autres applications telles que To Do, Planner ou Teams.

Que doivent faire les utilisateurs qui utilisent la vue du calendrier du tableau de bord ?

Les utilisateurs utilisant la vue calendrier du tableau de bord ont jusqu’au 31 août 2023 pour profiter de cette fonctionnalité. Après cette date, la vue ne sera plus disponible. Supprimer toutes les données qui lui sont associées, telles que les colonnes personnalisées ou les éléments ancrés.

Microsoft recommande aux utilisateurs d’exporter leurs données avant que la modification n’ait lieu, afin d’éviter de perdre des informations importantes. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l’option « Exporter les données » qui se trouve dans le menu déroulant de l’icône du tableau de bord, située dans le coin supérieur droit du calendrier.

Les utilisateurs sont également encouragés à explorer les autres options offertes par Outlook Web App pour organiser et afficher leur calendrier. Comme les vues quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles, ou les catégories par couleurs.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :