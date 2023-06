Mercedes vend désormais une voiture « mains et yeux libres » en Californie, dépassant Tesla

Le constructeur automobile pourra vendre et louer des véhicules équipés de systèmes de conduite autonome de niveau 3. Pour le moment, Tesla s’est arrêté dans les modèles distribués au public pour les véhicules de niveau 2. Avec le niveau 3, il est possible de parcourir certains tronçons sans garder les mains sur le volant et sans regarder la route.

Les systèmes de conduite autonome sont divisés en six niveaux définis par la Society of Automotive Engineers (SAE). Nous partons du niveau 0 et montons au niveau 5. Au niveau 0, il y a des voitures sans aucune automatisation, sans capteurs, sans logiciel capable d’effectuer des opérations d’assistance simples. Au niveau 1, nous trouvons les voitures qui ont introduit les premiers systèmes d’assistance automatisés, du régulateur de vitesse au Park Assist. Et puis vous montez, jusqu’au niveau 5 où les voitures sont complètement autonomes : capables de se rendre d’un point de départ à un point d’arrivée sans aucune interférence. Mercedes sera désormais la première entreprise à vendre des voitures autonomes de niveau 3.

Le constructeur automobile a reçu des autorités de réglementation californiennes des autorisations pour vendre ou louer des voitures autonomes de niveau 3. Cependant, ces systèmes ne pourront être utilisés que sur certains types d’itinéraires. Comme l’explique le magazine Engadget, ces voitures peuvent également être conduites en effectuant d’autres tâches au volant, comme regarder une vidéo ou lire un message. Le système s’appelle Drive Pilot : en cas d’accident, Mercedes elle-même sera responsable. Tout repose sur des capteurs : un système qui associe caméras, Lidar et GPS pour établir la position du véhicule. Il ne s’agit plus seulement d’un test : les voitures équipées de ces systèmes peuvent être vendues et louées.

Les limites du nouveau système Mercedes

Dans tout cela, cependant, il y a au moins quatre limites. La première est que le conducteur doit toujours être prêt à reprendre le volant. Il peut effectuer d’autres activités mais ne peut pas s’asseoir à l’arrière ou sur le siège passager. La seconde est que la voiture doit être sur les routes établies par les régulateurs californiens. La troisième est que le système est limité aux situations de trafic intense et la quatrième est que la vitesse doit être inférieure à 40 miles par heure, soit environ 64 km/h.

Dépassement Tesla

La Californie est l’un des États américains qui investit le plus dans les voitures autonomes, permettant aux entreprises de tester les véhicules les plus avancés. Fait intéressant, dans le domaine de la conduite autonome, Mercedes a réussi à vendre des systèmes de niveau 3 avant Tesla. La société d’Elon Musk est actuellement bloquée sur des modèles qui montent un système de niveau 2 hautement amélioré.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :