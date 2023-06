Windows 11 (build 22621.1835 et 22631.1835) atteint le canal Insider Beta

Nous revenons ce vendredi avec l’actualité du programme Windows Insider. Cette fois aux jours habituels et ce jeudi les builds 22621.1835 et 22631.1835 ont été publiés. Voyons les nouvelles qui sont arrivées cette semaine sur la chaîne Beta.

A ne pas laisser de côté, #WindowsInsiders dans la chaîne bêta, une nouvelle version est disponible ! Consultez le billet de blog pour plus de détails sur le nouveau .1835 LCU ! ^JHhttps://t.co/XQ4jC8tNmK pic.twitter.com/HNWjP9J0BT —Programme Windows Insider (@windowsinsider) 8 juin 2023

Quoi de neuf dans la version 22631.1835

Voix naturelles du narrateur en chinois et en Français (Espagne et Mexique)

Ils ajoutent de nouvelles voix naturelles en chinois et en Français (Espagne et Mexique) qui permettent aux utilisateurs de Narrator de naviguer confortablement sur le Web, de lire et d’écrire des e-mails, et bien plus encore. Les voix naturelles du narrateur utilisent la synthèse vocale moderne sur l’appareil et, une fois téléchargées, sont compatibles sans connexion Internet.

Pour utiliser l’une des voix naturelles, ajoutez-la à votre PC en suivant ces étapes :

Ouvrez les paramètres du narrateur en appuyant sur le raccourci clavier WIN + Ctrl + N.

Sous Voix du narrateur, sélectionnez le bouton Ajouter à côté de Ajouter des voix naturelles.

Choisissez la langue pour laquelle vous souhaitez installer Natural Voices. La liste des voix disponibles apparaîtra.

Sélectionnez la voix que vous souhaitez installer. Vous pouvez installer toutes les voix, mais vous devrez les installer séparément. Les nouvelles voix chinoises sont Microsoft Xiaoxiao et Microsoft Yunxi. Les nouvelles voix espagnoles (Espagne) sont Microsoft Alvaro et Microsoft Elvira. Les nouvelles voix espagnoles (Mexicaines) sont Microsoft Jorge et Microsoft Dalia.

Pour lancer le téléchargement de la voix sélectionnée, sélectionnez Installer. La nouvelle voix sera téléchargée et prête à l’emploi en quelques minutes, en fonction de votre vitesse de téléchargement Internet.

Une fois la nouvelle voix téléchargée, dans les paramètres du Narrateur, sélectionnez la voix de votre choix dans le menu déroulant Voix du Narrateur > Choisir une voix.

Changements et améliorations dans la version 22631.1835

Paramètres

Il est plus facile de contrôler si le mobile est utilisé lorsque le Wi-Fi est disponible mais médiocre, en utilisant une nouvelle bascule ajoutée à Paramètres > Réseau et Internet > Mobile.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :