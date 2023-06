Diablo IV devient le jeu le plus vendu de Blizzard en moins de 24 heures

Fumer ! Diablo IV a été officiellement lancé pour tous les joueurs il y a moins de 24 heures, et c’est déjà un succès retentissant. En plus d’une période d’accès anticipé assez fluide, Blizzard affirme que le jeu a eu la meilleure version de l’histoire de l’entreprise, battant des records de ventes et accumulant un temps de jeu combiné enregistré par les joueurs de près de 100 millions d’heures en quatre jours.

Diablo IV est à peine sorti et a déjà battu plusieurs records de Blizzard. Un communiqué de presse indique qu’en un peu moins de 24 heures, le jeu est devenu le titre le plus vendu de tous les temps par le développeur. Il a également affirmé que le jeu avait battu tous les records de précommande pour console et PC. En seulement « quatre jours d’accès anticipé », les joueurs en précommande ont enregistré plus de 93 millions d’heures (10 000 ans) dans le jeu.

Bien que la société se soit abstenue de révéler les chiffres réels, les heures jouées en si peu de temps semblent indiquer que le jeu se porte plutôt bien. La vraie question est de savoir comment ces chiffres affectent les charges du serveur ?

Je joue depuis le 1er juin et je peux dire que, du moins pour moi, les interruptions et les problèmes de connexion ont été minimes. Une fois, le jeu m’a démarré de manière inattendue et ne m’a pas laissé revenir pendant environ 10 minutes. Selon le support de Blizzard, ce problème connu se produit après plusieurs tentatives de connexion consécutives. C’est arrivé même si je n’ai essayé de revenir qu’une seule fois.

Avant l’ouverture du jeu pour un accès anticipé, Blizzard a affirmé qu’il était « vraiment confiant » que le lancement se déroulerait sans accroc. Que cela signifiait le lancement de l’accès anticipé est discutable. Plus que probablement, les développeurs ont utilisé l’accès anticipé comme un dernier « Server Slam » pour composer la capacité du serveur et l’optimisation du jeu avant le lancement officiel.

« C’est un moment qui se prépare depuis des années pour l’équipe de Diablo IV », a déclaré le directeur général de Diablo, Rod Fergusson. « Nous sommes extrêmement fiers d’offrir aux joueurs l’histoire la plus riche jamais racontée dans un jeu Diablo. »

En effet, le développeur a récemment promis des baisses de contenu trimestrielles, y compris de nouveaux scénarios et cosmétiques. Cette semaine, il a réitéré cet engagement en annonçant que deux extensions sont déjà en cours de développement et à venir.

Les premières tests ont également contribué à stimuler les ventes, avec au moins quelques publications donnant à Diablo IV un score parfait. Il est difficile de donner un score parfait à une personne toujours en ligne simplement parce que cela nécessite d’être en ligne. De par sa nature même, cela pose problème lorsque vous devez attendre 10 minutes avant de pouvoir commencer à jouer à cause de problèmes de serveur alors que vous ne voulez que jouer en solo.

Cela dit, mon temps dans le jeu a été agréable. L’histoire est convaincante et certaines des traditions, comme ce qui est arrivé à Tristram depuis D3, sont surprenantes. Le combat est aussi satisfaisant que n’importe quel jeu Diablo, et les esprits créatifs de Blizzard ont mis au point de nouveaux équipements au look cool et d’autres à venir.

Mon seul vrai reproche avec D4 est sa monétisation. Je n’aime pas les modèles microtransactionnels, en particulier pour un jeu à 70 $ et plus. Cependant, tous les articles de la boutique sont purement cosmétiques, il n’est donc pas nécessaire de débourser un centime de plus pour Blizzard. Le jeu n’a également que trois actes par rapport aux quatre habituels, ce qui indique que si Blizzard prévoit de facturer du contenu supplémentaire, il vaut mieux que l’acte 4 soit gratuit de peur que les joueurs ne se révoltent. Nous devrons attendre de voir ce que Blizzard fera avec ces extensions à venir.

