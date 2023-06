PlayStation est prête à s’attaquer au cloud gaming "défis," dit la tête de Sony

Un travail en cours : malgré l’échec de Stadia de Google, Sony a indiqué qu’il était prêt à miser sur la ligne de jeu en nuage avec le prochain projet Q. Project Q est une plate-forme de jeu qui, au lancement, utilisera la lecture à distance pour diffuser contenu de votre PlayStation 5 vers l’ordinateur de poche. Cependant, il semble clair que Sony souhaiterait éventuellement que Project Q devienne un appareil de jeu en nuage autonome.

Le potentiel de Project Q pour devenir une alternative indépendante au cloud gaming semble intuitif, mais même de l’aveu même de Sony, la technologie n’est pas là où elle doit être pour promettre une expérience de jeu satisfaisante. Le PDG de Sony, Kenichiro Yoshida, a récemment déclaré au Financial Times que le cloud gaming était toujours délicat.

« Je pense [the] le cloud lui-même est un modèle commercial incroyable, mais lorsqu’il s’agit de jeux, les difficultés techniques sont importantes », a déclaré Yoshida-san.

Même le streaming d’une PlayStation à un autre appareil sur un réseau local (LAN) n’est pas tout ce qu’il est censé être, ce qui soulève une grande question sur la décision de Sony de produire un appareil qui repose uniquement sur la lecture à distance. Parlant d’expérience personnelle, j’utilise Remote Play localement et sur Internet depuis plusieurs années, et je ne pense pas qu’il soit prêt pour la plupart des jeux.

La lecture à distance fonctionne mieux sur un réseau local dans une configuration ad hoc, mais il y a toujours une latence notable, en particulier dans les jeux rapides. Plus récemment, j’ai essayé de jouer à Far Cry: New Dawn et j’ai trouvé le jeu jouable et agréable lors de l’exploration. Cependant, viser dans un échange de tirs mouvementé était au mieux problématique. Et c’était en jouant sur un réseau local. Sur Internet, cela va de la plupart du temps jouable à l’oublier, selon la connexion, même pour les jeux au rythme plus lent. Les jeux en nuage sont toujours confrontés aux mêmes problèmes, et l’entreprise le sait.

Sony a lancé PlayStation Now en 2014, et je l’ai vu mûrir dès le premier jour. C’était terrible au début et ça s’est amélioré avec le temps, mais en 2018, Sony a décidé que le streaming n’était tout simplement pas assez bon pour attirer le nombre d’abonnés dont il avait besoin pour maintenir la plate-forme. Il a donc ajouté la possibilité de télécharger des jeux sur la PS4 pour les jouer localement. Après cela, il a apparemment laissé tomber la balle pour développer davantage l’aspect streaming.

La plate-forme existe toujours aujourd’hui, mais a été intégrée au service PlayStation Plus Premium lorsque Sony a restructuré sa plate-forme d’abonnement. Il a toujours le format hybride streaming/téléchargement donnant à la PlayStation 5 une rétrocompatibilité multiplateforme via l’émulation. Cependant, le composant de streaming est encore sous-développé.

Sony a tout intérêt à améliorer la technologie, étant donné que Microsoft a plus ou moins opté pour le cloud gaming dans son Xbox Game Pass. Le patron de Xbox, Phil Spencer, a guidé de manière agressive Game Pass, visant à amener les jeux de console sur toutes les plates-formes imaginables, y compris les PC, les téléviseurs intelligents et les appareils mobiles.

« Il y aura des défis au cloud gaming, mais nous voulons relever ces défis », a déclaré Yoshida-san.

Et en effet, ils avaient mieux. Pour que Project Q soit plus qu’un accessoire PS5 médiocre, il devra surmonter les problèmes inhérents à la diffusion de médias interactifs sur un réseau local, sans parler d’Internet. Sinon, Project Q et les autres projets de Sony dans le domaine du cloud gaming n’iront nulle part.

