L’ère de Linda Yaccarino commence pour Twitter, maintenant le nouveau PDG a remplacé Elon Musk

Elon Musk a écrit le 12 mai : « Je suis ravi d’annoncer que j’ai embauché un nouveau PDG pour Twitter. Il commencera dans environ 6 semaines », et à la place, il semble que le temps ait été réduit à même pas un mois. Linda Yaccarino fait son entrée et prend les rênes en main. Elle est prête à gérer le règne d’Elon Musk. Comme elle l’a elle-même répété, c’est une femme « amoureuse des médias », aux larges épaules et au CV bien étoffé. En dix ans, elle a bouleversé et recomposé les stratégies dans le monde de la publicité, en un mot c’est elle qui a fait entrer NBCUniversal dans le marché du 21ème siècle.

Également de NBCUniversal vient la nouvelle recrue d’Elon Musk. Joe Benarroch prendra le terrain pour les opérations commerciales de Twitter. Il a été vice-président senior des communications, de la publicité et des partenariats chez le géant des médias et a également travaillé pour Meta. « Bienvenue dans le troupeau @benarroch_joe ! » Jaccarino l’a salué, il a répondu : « J’ai hâte d’apporter mon expérience à Twitter et de travailler avec toute l’équipe pour construire ensemble Twitter 2.0 ». La nouvelle équipe prend forme et on ne sait pas encore comment, combien et si le « Twitter 2.0 » va se transformer après l’ère Elon Musk. Cependant, le PDG sortant a répété à plusieurs reprises qu’il entendait rester impliqué dans l’entreprise, il sera président exécutif et directeur de la technologie de Twitter.

Twitter de Linda Yaccarino

Linda Yaccarino dans le cursus long a déjà fait tout ce dont Twitter aurait besoin. Pour survivre à la plateforme, vous avez besoin d’argent, de crédibilité et d’efficacité. Ces derniers mois, Elon Musk a essayé, mais entre les tiques bleues et la zone de modération des os nus, il semblait que la couverture était trop courte. Aucune solution n’a réussi à transformer Twitter en ce que Musk avait promis. En fait, les annonceurs ont fui, laissant à découvert l’une des principales sources de monétisation de Twitter. Après les licenciements en cascade, la plate-forme est devenue moins sécurisée et moins contrôlée, et le risque que du contenu offensant apparaisse sur ou sous les produits était donc trop élevé et ils ont préféré migrer vers d’autres plates-formes.

Maintenant, tout cela se retrouvera officiellement entre les mains de Yaccarino. Lorsqu’elle a été annoncée, elle a tweeté : « Je suis depuis longtemps inspirée par la vision (d’Elon Musk) de créer un avenir meilleur. Je suis ravie d’apporter cette vision à Twitter et de transformer cette entreprise ensemble ! » Comme elle l’a expliqué, elle est sur le point de révolutionner la plate-forme et de suivre cet avenir radieux envisagé par Musk. Seulement imaginé, étant donné que depuis qu’il a acheté la plate-forme, il a attiré beaucoup de critiques pour les innovations introduites.

Nouvelles embauches, nouveaux licenciements

Pas seulement les nouvelles recrues. La semaine dernière, Ella Irwin, responsable de la sécurité de Twitter qui a succédé à Yoel Roth en novembre 2020, a démissionné.Son mandat a duré quelques mois mais elle a dû faire face à des problèmes critiques comme l’exploitation des enfants sur la plateforme. On ne sait pas pourquoi il a décidé de quitter le rôle, mais le timing suggère ce qui se cache derrière. En effet, quelques jours plus tôt, une vidéo anti-transgenre de 95 minutes intitulée « Qu’est-ce qu’une femme ? » n’était pas bloquée sur Twitter. Elon Musk lui-même a critiqué la politique anti-trans qui a franchi les portes de Twitter

Elle n’est pas la seule, Foad Dabiri, l’ingénieur informatique en chef de Twitter a quitté son emploi après le lancement de la campagne présidentielle de Ron DeSantis. Il a tweeté: « Après presque quatre années incroyables sur Twitter, j’ai décidé de quitter le nid hier. » On ne sait pas encore si c’est lui qui a rompu le lien avec l’entreprise, ou si les désagréments techniques lors de la diffusion en direct l’ont contraint à démissionner.

