Les ventes d’annonces de Twitter ont chuté de 59% alors que les annonceurs s’inquiètent de la toxicité, des tweets de Musk et de la pornographie

En bref : Ce n’est un secret pour personne que de nombreux annonceurs ont abandonné Twitter après son acquisition par Elon Musk, mais le milliardaire a déclaré en avril que la plupart d’entre eux étaient revenus. Selon un nouveau rapport, cependant, les revenus publicitaires de l’entreprise ont diminué de 59 % d’une année sur l’autre, ce qui pourrait être dû aux inquiétudes des annonceurs concernant la quantité croissante de discours de haine et de pornographie sur la plate-forme.

Selon une présentation interne vue par le New York Times, les revenus publicitaires de Twitter aux États-Unis pour les cinq semaines entre le 1er avril et la première semaine de mai étaient de 88 millions de dollars, en baisse de 59 % par rapport à l’année précédente. La plateforme est régulièrement en deçà de ses prévisions de ventes, parfois jusqu’à 30 %, et selon les documents et les anciens employés, cela ne va pas changer de si tôt.

Lors d’un événement Twitter Space lundi, Musk a déclaré que la moitié de la publicité de l’entreprise avait disparu en raison des annonceurs en Europe et en Amérique du Nord qui exerçaient une pression extrême sur l’entreprise. « Ils essaient de conduire Twitter à la faillite », a-t-il déclaré.

Le modèle de moins de publicité est une préoccupation pour une entreprise qui tire 90% de ses revenus des publicités. Musk a licencié des dirigeants, diffusé des théories du complot et autorisé le retour d’utilisateurs interdits sur le site, ce qui a aggravé l’attrait de Twitter aux yeux des annonceurs. Il en va de même pour l’augmentation massive des publicités pour les jeux d’argent en ligne, les produits à base de marijuana et les produits et services contre la dysfonction érectile.

Twitter a toujours hébergé du contenu pour adultes, mais cela devient un problème pour les entreprises favorables à la famille. Les employeurs essayant de susciter l’intérêt pour la fête des mères ont découvert que des termes de recherche sponsorisés potentiels, comme « MomLife », renvoyaient des vidéos que vous ne voudriez pas que votre mère voie.

Les employés ont déclaré à la publication que certains des plus grands annonceurs sur Twitter, dont Apple, Amazon et Disney, avaient dépensé moins en publicité sur la plateforme que l’année dernière. Un exemple est les grandes bannières publicitaires sur la page des tendances qui peuvent coûter 500 000 $ pour 24 heures. Ils sont presque toujours achetés par de grandes marques, mais sont désormais souvent insatisfaits.

Six dirigeants d’agences de publicité qui ont travaillé avec Twitter ont déclaré que leurs clients continuaient de limiter les dépenses sur la plate-forme, blâmant les changements de Musk, un support incohérent – probablement lié au nombre d’employés licenciés par Musk – et le contenu trompeur et toxique sur la plate-forme. La photo de l’explosion du Pentagone (ci-dessus) qui est devenue virale sur Twitter en est un bon exemple. Les fausses images comme celles-ci créées par l’IA sont quelque chose que l’UE veut clairement étiqueter sur les réseaux sociaux.

Les tweets de Musk, comme celui comparant George Soros à Magneto, n’aident pas non plus la situation. Le responsable de la confiance et de la sécurité de Twitter et son responsable de la sécurité de la marque et de la qualité des publicités n’ont pas non plus démissionné.

Tout n’est pas sombre pour Musk. Certains spécialistes du marketing reviennent sur Twitter, bien qu’avec une approche prudente, et il cherche des moyens de faciliter l’achat d’espace sur le site par les annonceurs. Avec Linda Yaccarino maintenant PDG et Musk reculant légèrement, Twitter pourrait sembler un peu plus attrayant, ou du moins moins risqué, pour les annonceurs.

