L’UE dit aux entreprises de médias sociaux que le contenu généré par l’IA devrait être étiqueté

Une patate chaude : les progrès de l’IA générative ces derniers temps signifient qu’il est souvent difficile, voire impossible, de dire si quelque chose que vous voyez sur les réseaux sociaux est réel ou a été créé par une machine – et ce n’est pas une bonne chose. Afin de lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation en provenance de Russie, l’UE exhorte, entre autres, les entreprises de médias sociaux à commencer à étiqueter le contenu et les images générés par l’IA.

Vera Jourova, directrice adjointe de la Commission européenne, a déclaré : « Les signataires qui intègrent l’IA générative dans leurs services comme Bingchat pour Microsoft, Bard pour Google, devraient intégrer les garanties nécessaires pour que ces services ne puissent pas être utilisés par des acteurs malveillants pour générer de la désinformation ».

« Les signataires qui ont des services susceptibles de diffuser la désinformation générée par l’IA devraient à leur tour mettre en place une technologie pour reconnaître ce contenu et l’indiquer clairement aux utilisateurs », a ajouté Jourova.

L’UE ne veut pas seulement une petite clause de non-responsabilité difficile à voir sur le contenu de l’IA. Il demande aux entreprises de l’étiqueter d’une manière que les utilisateurs verront clairement lorsqu’ils parcourront les médias sociaux et seront distraits par d’autres éléments de leurs flux.

The Guardian écrit que la Commission souhaite que le contenu soit étiqueté avec des mots tels que « c’est le robot qui parle ». Fait intéressant, Jourova a déclaré avoir rencontré le PDG de Google, Sundar Pichai, il y a 10 jours, pour lui demander si son entreprise disposait de la technologie nécessaire pour détecter les fausses informations. « Sa réponse a été : ‘Oui, mais nous développons davantage les technologies' », a-t-elle déclaré.

Jourova a ajouté (via Reuters) que des entreprises, dont Google, Microsoft et Facebook, ont signé le code de bonnes pratiques de l’UE pour lutter contre la désinformation et devraient faire rapport sur les garanties mises en place pour y faire face en juillet.

Twitter a abandonné le code de pratique volontaire il y a deux semaines, une décision que Jourova a qualifiée d' »erreur ». Le service d’Elon Musk pourrait être condamné à une amende pouvant atteindre 6 % de son chiffre d’affaires mondial, soit environ 145 millions de dollars, ou interdit dans l’UE s’il ne respecte pas la loi sur les services numériques. La loi couvre le contenu numérique et devrait entrer en vigueur dans toute l’UE le 25 août.

Cette décision fait partie d’un ensemble d’efforts visant à arrêter la propagation de la désinformation russe sur les plateformes de médias sociaux. « Ce n’est pas comme d’habitude ; ce que les Russes veulent, c’est saper le support de l’opinion publique de nos citoyens au support de l’Ukraine », a déclaré Jourová.

En plus de prendre le travail de tout le monde et d’effacer toute la race humaine d’une manière comparable à une guerre nucléaire, la nouvelle vague de capacité de l’IA à générer de faux contenus que les personnes croient être réels est une grande préoccupation, en particulier lorsqu’elle est utilisée par la Russie. Le pays a déclaré plus tôt cette année qu’il souhaitait devenir un leader mondial de la technologie de l’IA aux côtés de la Chine, bien que cela puisse être difficile avec toutes les sanctions imposées aux deux pays.

La semaine dernière, Mozilla a annoncé le gagnant de son défi d’IA responsable. Un panel de juges composé d’universitaires, de développeurs et d’entrepreneurs en IA a choisi Sanative AI comme son meilleur concurrent, lui remettant un prix de 50 000 $. La société développe une technologie de filigrane anti-IA qui protège les images pour qu’elles soient utilisées comme données de formation pour les modèles de diffusion et les algorithmes d’IA générative.

