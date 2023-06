Apple détaille iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma, watchOS 10 et tvOS 17

Quelque chose à espérer : Apple introduit cet automne des mises à jour importantes du système d’exploitation pour l’ensemble de sa gamme de produits. Les iPhones, iPads, Mac et autres appareils recevront des mises à jour pour FaceTime, AirDrop, la messagerie, les widgets, Safari et bien plus encore. Pendant ce temps, la société révise complètement l’interface Apple Watch.

L’un des changements les plus importants à venir sur les appareils Apple cet automne concernera FaceTime. La nouvelle mise à jour pour l’iPhone et d’autres produits permettra les messages vidéo, ce qui, selon Apple, était très demandé. De plus, l’Apple TV 4K a la possibilité d’afficher plusieurs destinataires d’appels FaceTime tout en utilisant l’appareil photo de l’iPhone pour afficher la chambre d’un appelant à partir d’une station d’accueil.

La fonctionnalité de widget sur iPad et Mac s’étend dans iPadOS 17 et macOS Sonoma. Les utilisateurs peuvent effectuer plus de tâches sans ouvrir complètement des applications telles que marquer des rappels, contrôler l’audio ou contrôler les lumières de la maison. macOS Sonoma affichera ces widgets sur le bureau.

Safari bénéficie également d’améliorations en matière de confidentialité et de productivité sur tous les appareils. Les profils peuvent créer des ensembles distincts de groupes d’onglets, de cookies, d’historique et de signets à des fins différentes, telles que le travail et l’utilisation personnelle. La navigation privée peut désormais verrouiller une fenêtre derrière Face ID ou Touch ID et lutter contre le suivi Web.

AirDrop permet désormais de partager rapidement des informations de contact ou de synchroniser des médias de divertissement en rapprochant deux iPhones ou un iPhone et une Apple Watch. À terme, Apple ajoutera la possibilité de poursuivre les transferts AirDrop volumineux via une connexion iCloud cryptée lorsque les utilisateurs quittent la plage AirDrop.

Un nouveau mode veille pour les iPhones exécutant iOS 17 affichera l’heure, les informations sur les widgets et les notifications en gros caractères pour les rendre visibles à distance. La fonctionnalité est conçue sur mesure pour l’affichage permanent de l’iPhone 14 Pro, mais les appareils plus anciens peuvent toujours l’afficher lorsque les utilisateurs appuient sur l’écran.

Pendant ce temps, les iPads bénéficient de nouvelles fonctionnalités PDF. L’apprentissage automatique sur iPadOS 17 peut détecter les champs des PDF dans lesquels les utilisateurs peuvent saisir des informations telles que le nom ou le numéro de téléphone. La mise à jour permet également l’annotation PDF à l’aide d’Apple Pencil, en suivant les modifications de manière transparente entre plusieurs utilisateurs grâce à une collaboration en direct. Les PDF s’affichent également désormais en pleine largeur.

Avec Sonoma, Apple poursuit ses efforts pour améliorer les jeux sur Mac. Un nouveau mode de jeu améliore les performances en détournant davantage de ressources CPU et GPU vers les jeux tout en réduisant le décalage d’entrée, tandis qu’une nouvelle boîte à outils Metal accélère le portage des jeux sur Mac et Apple Silicon. Hideo Kojima a annoncé que sa société portait Death Stranding sur Apple Silicon.

L’Apple Watch reçoit une nouvelle interface et un nouveau langage de conception avec watchOS 10. Apple a repensé toutes les applications de montre pour utiliser plus efficacement l’espace de l’écran, et les développeurs tiers peuvent suivre le mouvement. Une nouvelle « Smart Stack » affiche un flux de widgets de type Rolodex lorsque les utilisateurs tournent le cadran latéral.

Une nouvelle fonctionnalité de sécurité Apple Watch essentielle utilise l’application Compass pour afficher les dernières positions connues avec la réception mobile disponible et les appels SOS. Une nouvelle fonctionnalité iPhone similaire appelée « Check In » permet aux utilisateurs d’informer facilement leurs amis et les membres de leur famille lorsqu’ils atteignent une destination. Si quelqu’un est retardé pendant son voyage, Check In peut partager temporairement des informations telles que l’emplacement d’un iPhone, le niveau de la batterie et l’état du service mobile avec des contacts de confiance via une connexion cryptée de bout en bout.

Dans tvOS 17, les utilisateurs d’Apple TV 4K peuvent accéder à un panneau de contrôle contenant la communication, Ma maison et d’autres fonctionnalités sans quitter une application. De plus, avec un guide de proximité visuel, le centre de contrôle de l’iPhone peut aider à retrouver une télécommande Apple TV Siri perdue tant qu’il s’agit de la 2e génération ou d’une version ultérieure. Les téléspectateurs ayant du mal à entendre le dialogue dans les films ou les émissions de télévision peuvent utiliser un HomePod de 2e génération pour déplacer le dialogue vers le canal audio central.

Les mises à jour du système d’exploitation introduiront de nombreuses autres fonctionnalités lors de leur lancement cet automne. Les versions bêta des développeurs sont disponibles dès maintenant et les versions bêta publiques devraient être déployées le mois prochain. Vous pouvez consulter les informations de compatibilité des appareils ci-dessous pour iPhone, iPad et Mac.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :