AMD confirme la famille AM5 Ryzen 8000 Series basée sur Zen 5 et les graphiques Navi 3.5

En bref: AMD, lors d’un récent webinaire de partenaires constructeurs Meet the Experts, a partagé une roadmap mise à jour pour les sockets de bureau qui jette un peu de lumière sur la direction que prendra le fabricant de puces dans les deux prochaines années.

Le socket AM5 (LGA 1718), qui a fait ses débuts à la fin de l’année dernière, restera en place jusqu’en 2026 au moins et prendra en charge les nouvelles mises à niveau du cœur du processeur et des graphiques à une cadence annuelle. À ce rythme, nous pourrions voir au moins deux générations de bureau Ryzen supplémentaires pour le socket avant qu’il ne soit remplacé par quelque chose de plus récent (probablement AM6).

La roadmap fait également référence à la série AMD Ryzen 8000 qui utilisera les architectures Zen 5 et Navi 3.5 – la première fois qu’AMD a publiquement confirmé les détails de Ryzen 8000.

Il n’est pas rare qu’AMD saute des « générations » entières lors de la numérotation de ses composants de bureau. Plus récemment, la société a sauté par-dessus la série 6000 et est passée directement de Ryzen 5000 à Ryzen 7000. Y a-t-il quelque chose qui peut être glané en lisant entre les lignes ici ? Peut être.

Ce qui semble plus certain, c’est que Navi 3.5 sera une mise à niveau incrémentielle de l’architecture graphique d’AMD. Les détails n’ont pas été fournis, mais cela pourrait simplement être un rétrécissement de Navi 3 pour augmenter les vitesses de fréquence et améliorer l’efficacité.

Les roadmaps précédentes indiquaient la prochaine série de bureaux Ryzen portant le nom de code Granite Ridge (les plates-formes mobiles auraient le nom de code Strix Point). Une fuite du mois dernier a affirmé que Granite Ridge dépassera 16 cœurs / 32 threads avec un TDP maximum de 170 watts, et sera construit sur le nœud de fabrication N3E ou N3P de TSMC. Les niveaux de cache refléteraient ceux de leurs prédécesseurs Zen 4, mais malheureusement, des détails tels que les vitesses de fréquence n’ont pas été partagés.

Selon la fuite, qui proviendrait d’un document fourni à un partenaire du conseil d’administration, les puces de la série Ryzen 8000 seront lancées dans le courant du second semestre 2024.

Le diaporama complet de la vitrine Meet the Experts est disponible en ligne, mais s’adresse principalement à la foule des serveurs.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :