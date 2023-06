Dans cette ville, tous les parents se sont mis d’accord pour ne pas donner de smartphones à leurs enfants

A Greystones, près de Dublin, huit associations de parents se sont mises d’accord pour interdire les smartphones aux enfants jusqu’au lycée. L’objectif est de constituer une « masse critique » Selon les parents, la demande de smartphone découle souvent de la peur des enfants d’être exclus de leurs amis.

« L’enfance devient de plus en plus courte ». Rachel Harper est la directrice de l’école St Patrick à Greystones, en Irlande. Un peu plus de 18 000 habitants juste en dessous de Dublin. Elle mène une expérience sociale à grande échelle impliquant l’utilisation des smartphones chez les enfants. À Greystones , les associations de parents de huit écoles ont conclu un pacte contre les smartphones. Ou du moins, contre les smartphones pour leurs enfants. En vertu de l’accord, aucun d’entre eux ne pourra détenir un smartphone avant le lycée En Irlande, l’accès à ce niveau d’enseignement l’éducation a lieu entre 12 et 13 ans.

La stratégie suivie par ces associations est de desserrer la confrontation entre les enfants et donc la peur des parents de faire des choix qui conduisent leurs enfants à rester isolés. Laura Bourne, l’une des mères qui ont signé le pacte, l’explique à The Guardian : « C’est beaucoup plus facile de dire non. Si tout le monde le fait, vous ne vous sentez pas bizarre. Plus longtemps nous pourrons préserver leur innocence, mieux ce sera. »

Comment le pacte anti-smartphone est appliqué

Plus qu’une règle, nous sommes face à un moratoire. Il n’y a pas de sanctions pour ceux qui veulent donner un smartphone à leurs enfants ou pour les parents qui laissent derrière eux leurs appareils. Les écoles avaient tenté d’imposer cette règle de manière plus pratique, par exemple en interdisant l’utilisation des smartphones dans les écoles. Un blocus qui s’est toutefois avéré inefficace. Le pacte signé par les parents s’appelle It take a Village et est devenu un projet plus vaste dédié à la relation entre la technologie et l’enfance. Selon les parents qui ont parlé au journal britannique The Guardian, pour le moment, le pacte semble fonctionner.

Nikkie Barrie, mère d’un garçon de 11 ans, l’explique également : « Ce code fait une grande différence dans ma vie. Si je sais que 90% de la classe est d’accord, ça me facilite la tâche de dire non ». Nikkie a également expliqué l’impact que sa fille a eu avec le smartphone : « Ça a été la ruine de ma vie, j’ai perdu ma fille. Lorsque la technologie est impliquée, elle reste là comme un robot englouti par tout ce monde de TikTok. »

La proposition du ministre irlandais

Ce moratoire pourrait être évolutif. Stephen Donnelly, ministre irlandais de la Santé, a publié son commentaire dans l’Irish Times, où il suggère que le voyage entrepris à Greystones pourrait n’être que le début : « L’Irlande peut être, et doit être, un leader mondial pour s’assurer que les enfants et les jeunes ne sont pas ciblés et lésés par leurs interactions avec le monde numérique. Nous devons permettre aux parents de limiter plus facilement le contenu auquel leurs enfants sont exposés. » Un choix anti-technologique qui semble en tout cas pour le moins inédit pour un gouvernement qui soutient depuis des années une politique de dumping fiscal pour s’emparer du siège de la Big Tech.

En Italie, le thème a été abordé l’automne dernier, mais en des termes différents. Le ministre de l’Éducation et du Mérite Giuseppe Valditara avait proposé d’interdire les smartphones dans toutes les écoles : « Je dis qu’il ne faut pas entrer en classe avec son téléphone portable. Vous pouvez le laisser à l’entrée ou en tout cas en dehors du cours : vous allez à l’école pour étudier, pas pour bavarder ». La ligne avait également été signée par une circulaire, publiée en décembre.

