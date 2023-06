L’actualisation tant attendue de Microsoft Paint ajoute enfin une option de mode sombre

Très attendu : après avoir presque tué l’éditeur graphique emblématique de Windows, il semble que Microsoft soit enfin prêt à publier la première refonte importante de Paint en plus d’une décennie. En plus du mode sombre et des commandes de zoom améliorées, la mise à jour apporte une série de modifications mineures de l’interface.

Les Windows Insiders devraient assister cette semaine à la première mise à jour substantielle de Paint depuis des années. La mise à jour introduit un mode sombre dans l’application et améliore la convivialité dans divers autres aspects. Tout comme les autres applications intégrées de Windows, le mode sombre de Paint sera activé par défaut en fonction des paramètres système de l’utilisateur. De plus, l’application comprendra un écran de paramètres où vous pourrez basculer manuellement en mode sombre et régler d’autres fonctionnalités.

Une autre amélioration donne aux utilisateurs plus de granularité lors de l’utilisation du curseur de zoom en permettant la saisie de valeurs personnalisées dans le champ de pourcentage de zoom. Une nouvelle fonction d’ajustement à l’écran redimensionne automatiquement les images pour correspondre à la taille de la fenêtre, une fonctionnalité que l’on trouve couramment dans la plupart des visionneuses PDF.

De plus, Paint bénéficie de raccourcis clavier supplémentaires et de meilleures touches d’accès. Microsoft a également repensé les boîtes de dialogue pour les aligner sur le reste de l’interface Windows 11. Les expériences de construction d’initiés ne parviennent pas toujours aux branches publiques de Windows, mais les mises à jour de Paint le feront probablement cette année.

Microsoft a d’abord fait allusion aux mises à jour de Paint en 2021, présentant un mode sombre et d’autres modifications d’interface. Cette mise à jour marque une résurgence pour l’incontournable Windows de longue date, qui semblait approcher de sa phase de fin de vie. En 2017, Microsoft a annoncé qu’il interromprait le développement de Paint, le faisant passer d’un programme préinstallé à un téléchargement gratuit sur Microsoft Store.

Une autre mise à jour liée aux images pour Windows Insiders présente un moyen innovant pour les utilisateurs de transférer et de visualiser des photos à partir de leurs téléphones. La build 23471 intègre un bouton « Ajouter des photos de téléphone » dans la barre de commandes située en haut de la fenêtre de l’explorateur de fichiers. Ce bouton lance le processus de configuration d’une liaison sans fil.

En cliquant sur le bouton, une URL et un code QR s’affichent. La numérisation de ce code avec un téléphone permet aux utilisateurs de visualiser les photos du téléphone dans l’explorateur de fichiers sans avoir à connecter l’appareil via USB. Un responsable de programme senior chez Microsoft a confirmé que cette fonctionnalité est compatible avec les téléphones iPhone et Android. Des mises à jour supplémentaires dans la version 23471 incluent le prise en charge de la langue espagnole européenne et latino-américaine dans Natural Narrator et la possibilité de détacher ou de fusionner des onglets de l’explorateur de fichiers.



