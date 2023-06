La build 23471 arrive sur le canal de développement Windows Insider

Nous continuons à parler de l’actualité du programme Windows Insider et nous le faisons cette fois avec la chaîne Dev qui comprend d’innombrables changements et actualités. Voyons ce qu’il y a de nouveau dans la Build 23471.

Deux nouveaux vols pour #WindowsInsiders! Build 23471 pour le Dev Channel et le .1830 LCU pour le Beta Channel ! Consultez les derniers articles du blog pour tous les détails. ^ JH Développeur – https://t.co/z8nBGGdVDQ

Bêta – https://t.co/aVIuVk64MT pic.twitter.com/3QZeek866j —Programme Windows Insider (@windowsinsider) 1 juin 2023

Nouveautés de la sous-version 23471

Ajouter des photos de téléphone dans la galerie de l’explorateur de fichiers

Accéder à la pellicule de votre téléphone à partir de votre PC est une tâche quotidienne importante rendue plus facile grâce à la galerie de l’explorateur de fichiers. Il y a un nouveau bouton sur la barre de commandes intitulé « Ajouter des photos du téléphone » qui vous aidera à configurer votre PC afin qu’il soit prêt à afficher ces photos dans la Galerie. Cliquer sur ce bouton aujourd’hui ouvrira une URL avec un code QR que vous pouvez scanner avec votre téléphone pour commencer.

REMARQUE : Ils ont précédemment mentionné la nécessité de rejoindre le programme OneDrive Insider pour obtenir une version du client de synchronisation OneDrive qui gère le protocole invoqué lorsque vous cliquez sur ce bouton. Cela n’est plus nécessaire et devrait fonctionner sans être inclus dans la version du programme OneDrive Insider du client de synchronisation.

Voix naturelles du narrateur en Français (Espagne et Mexique)

Ils ajoutent de nouvelles voix espagnoles naturelles (Espagne et Mexique) qui permettent aux utilisateurs de Narrator de naviguer confortablement sur le Web, de lire et d’écrire du courrier, et bien plus encore. Les voix naturelles du narrateur utilisent la synthèse vocale moderne sur l’appareil et, une fois téléchargées, sont compatibles sans connexion Internet.

Pour utiliser l’une des voix naturelles, ajoutez-la à votre PC en suivant ces étapes :

Ouvrez les paramètres du narrateur en appuyant sur le raccourci clavier WIN + Ctrl + N. Sous Voix du narrateur, sélectionnez le bouton Ajouter à côté de Ajouter des voix naturelles. Sélectionnez la voix que vous souhaitez installer. Vous pouvez installer toutes les voix, mais vous devez les installer séparément.

Les nouvelles voix espagnoles (Espagne) sont Microsoft Álvaro et Microsoft Elvira.

Les nouvelles voix espagnoles (Mexicaines) sont Microsoft Jorge et Microsoft Dalia.

Pour lancer le téléchargement de la voix sélectionnée, sélectionnez Installer. La nouvelle voix sera téléchargée et prête à l’emploi en quelques minutes, en fonction de votre vitesse de téléchargement Internet. Une fois la nouvelle voix téléchargée, dans les paramètres du Narrateur, sélectionnez la voix de votre choix dans le menu déroulant Voix du Narrateur > Choisir une voix.

Remarque : Si votre langue d’affichage n’est pas définie sur l’Français, à l’étape 3, vous devrez d’abord sélectionner « Choisir une autre langue », puis sélectionner la langue appropriée suivie de la voix spécifique.

Modifications et améliorations de la version 23471

Écran verrouillé

Mise à jour de la liste déroulante du réseau sur l’écran de verrouillage pour s’aligner sur les principes de conception de Windows 11.

Navigateur de fichiers

La possibilité de lancer et de fusionner des onglets dans l’Explorateur de fichiers commence à se déployer. Cette fonctionnalité commence tout juste à être déployée, donc tous les initiés de la chaîne de développement ne la verront pas tout de suite.

La galerie dans l’explorateur de fichiers, qui a commencé à être déployée avec la version 23435, est désormais disponible pour tous les initiés du canal de développement.

paramètres

Il est plus facile de contrôler si le mobile est utilisé lorsque le Wi-Fi est disponible, mais médiocre, en utilisant une nouvelle bascule qui a été ajoutée à Paramètres > Réseau et Internet > Mobile.

Correctifs de la build 23471

Navigateur de fichiers

Correction d’un problème où appuyer sur Maj + F10 n’ouvrait pas le menu contextuel dans l’explorateur de fichiers.

Correction d’un problème où les touches d’accès apparaissaient de manière incohérente si aucun bouton n’était enfoncé.

Correction des problèmes suivants pour les initiés prévisualisant la version du SDK d’application Windows à partir de l’explorateur de fichiers

Correction d’un problème qui faisait planter explorer.exe lors de l’ouverture du menu contextuel pour certains initiés. On pense que ce même problème fait que certains utilisateurs enregistrés voient une ancienne mise en page au lieu de la mise à jour.

Correction des problèmes suivants pour les utilisateurs connectés avec Gallery dans l’explorateur de fichiers :

Correction d’un crash explorer.exe lors du dernier vol lié au chargement/interaction avec la barre de défilement de la Galerie.

Correction d’un problème où la galerie pouvait nécessiter un double-clic sur le nœud dans le volet de navigation pour le chargement initial.

Atténuation d’un problème où la réduction et la réouverture de l’explorateur de fichiers entraîneraient la perte de la position de défilement dans la galerie.

Le survol des images de la galerie affiche désormais une info-bulle contenant des informations sur l’image.

Les mises à jour en direct (y compris le filtrage) sont maintenant activées et vous n’avez plus besoin d’utiliser manuellement le bouton Mettre à jour.

Correction d’un problème où certains types de fichiers (par exemple .heic) ne s’affichaient pas correctement ou ne fonctionnaient pas correctement.

Correction des problèmes suivants pour les initiés avec le panneau de détails modernisé dans l’explorateur de fichiers :

L’arrière-plan des vignettes est légèrement plus clair en mode clair, il ne ressort donc pas autant.

Si Narrator est en cours d’exécution lorsque vous ouvrez le volet de détails, il devrait maintenant annoncer le nom du fichier.

Si l’option d’affichage des extensions de nom de fichier a été activée, elle sera désormais également reflétée dans le panneau de détails.

Barre des tâches

Correction d’un problème qui entraînait la coupure de la barre des tâches lors du basculement vers et depuis la barre des tâches optimisée pour les tablettes.

Rechercher dans la barre des tâches

Correction d’un problème qui faisait que les initiés voyaient une info-bulle vide s’afficher momentanément dans certains cas, même en survolant sans le nouveau comportement de survol pour la zone de recherche et le pointeur de surbrillance de recherche, il était activé.

Autre

Correction d’un problème où le narrateur compatible braille ne lisait pas correctement les listes numérotées dans les applications Microsoft 365.

Bugs connus dans la version 23466

Lecteur de développement

Au redémarrage, des filtres supplémentaires peuvent être attachés à votre unité de développement. Pour vérifier quels filtres sont attachés, exécutez « fsutil devdrv query : » dans Windows PowerShell. Si vous voyez plus de filtres que AV, vous pouvez exécuter fsutil volume dismount : puis fsutil devdrv query :. Après ces étapes, vous ne devriez voir que vos filtres AV.

Les performances peuvent varier en fonction du matériel. Si vous remarquez des performances plus lentes sur votre machine, veuillez nous envoyer vos commentaires !

Rechercher dans la barre des tâches

[NUEVO] La navigation dans la liste déroulante de recherche de la barre des tâches avec les touches fléchées du clavier ne fonctionne pas comme prévu.

Les clients du narrateur peuvent ne pas être en mesure de naviguer dans le panneau latéral gauche de la liste déroulante de recherche.

La mise à l’échelle du texte peut ne pas fonctionner dans la liste déroulante de recherche.

Navigateur de fichiers

Les initiés peuvent rencontrer un plantage de l’Explorateur de fichiers lorsqu’ils font glisser la barre de défilement ou tentent de fermer la fenêtre pendant un long processus de téléchargement de fichiers.

Les initiés qui ont la Galerie dans l’explorateur de fichiers verront les problèmes suivants : Les performances de téléchargement des vignettes pour les fichiers cloud déshydratés et l’utilisation de la mémoire sur les grandes collections sont des problèmes connus que nous essayons d’améliorer. Si vous rencontrez des problèmes liés aux performances, veuillez enregistrer les traces de performances dans le hub de commentaires. La reconstruction de l’indexeur peut aider si les vignettes des fichiers cloud sont manquantes ; recherchez « Options d’indexation » et regardez sous Paramètres avancés pour trouver l’outil de reconstruction.

Les initiés rencontreront des problèmes avec les commandes suivantes dans les recommandations de l’explorateur de fichiers : Cliquez sur Partager pour afficher la boîte de dialogue Partage Windows (pas OneDrive).



Barre des tâches et barre d’état système

Si vous faites glisser et déposez une fenêtre dans la vue des tâches vers un autre bureau, l’icône de cette application peut ne pas apparaître sur la barre des tâches.

notifications

Le bouton Copier pour copier rapidement les codes d’authentification à deux facteurs (2FA) dans les toasts de notification (introduit pour la première fois dans la version 23403) ne fonctionne pas actuellement dans cette version. Il sera corrigé dans une future version.

Sauvegarde et restauration

Les sauvegardes d’un PC configurées via une restauration peuvent ne pas apparaître sur les restaurations suivantes.

Il n’est pas encore possible de restaurer des papiers peints de couleur unie.



Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :