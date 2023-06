Les cartes graphiques NVIDIA RTX 5000 devraient être lancées l’année prochaine avec une augmentation massive des performances

Moulin à rumeurs : Il est juste de dire que la série RTX 4000 de NVIDIA a été l’une des familles de cartes les plus décevantes jamais issues de l’équipe verte. Mais son successeur, la ligne RTX 5000, pourrait-il réparer ce que Lovelace a fait de mal ? Selon les rumeurs, nous pourrions le savoir l’année prochaine.

En lançant le RTX 4080 12 Go, le décevant RTX 4060 Ti et des prix qui ne correspondent pas à l’augmentation de leurs performances générationnelles, la série Ada Lovelace n’a pas été le plus grand triomphe de NVIDIA, c’est pourquoi la société pourrait être heureuse de voir des rumeurs sur le successeur s’accélère.

Lors du discours d’ouverture de Jensen Huang au Computex cette semaine, le PDG a mentionné l’architecture Hopper Next ; NVIDIA a précédemment lancé l’architecture Hopper pour les centres de données, les entreprises et l’IA. La rumeur est que Hopper Next pourrait également être utilisé dans les cartes de jeu.

La chaîne YouTube RedGamingTech dit que Hopper Next est « essentiellement Blackwell », le nom de code de la prochaine gamme de GPU de jeu de NVIDIA. La rumeur est que Hopper Next sera utilisé sur différents segments de produits, y compris les GPU GeForce de la série RTX 5000 et les versions de calcul haute performance (HPC) pour l’IA et d’autres utilisations en entreprise.

On dit que Blackwell offre une amélioration massive des performances par rapport à Lovelace – certaines de nos références avec le RTX 4060 Ti 8 Go montrent que l’équivalent RTX 3060 Ti de la génération précédente atteint des FPS plus élevés. Avec Blackwell, on parle d’une amélioration 2X, et le ray tracing sera probablement un élément important pour NVIDIA, comme toujours.

La série RTX 5000 devrait être basée sur le nœud de processus 3 nm de TSMC, bien que Huang ait confirmé qu’il pourrait faire appel à Intel pour la fabrication future de puces. Le PDG a déclaré que les premiers résultats des tests pour une puce NVIDIA fabriquée par Intel basée sur le nœud de processus de nouvelle génération de l’ancien avaient donné de bons résultats, et les deux sociétés « évaluent le processus » sur la meilleure façon d’aller de l’avant.

Un aspect intéressant du RTX 5000 est la quantité de VRAM que NVIDIA inclura dans ses cartes de nouvelle génération. Les jeux vidéo modernes nécessitent une quantité de plus en plus importante, et de nombreuses cartes RTX 4000 ont été critiquées pour leur faible quantité de VRAM, alors peut-être que la société supprimera les cartes de 8 Go dans le milieu de gamme. Nous aimerions également espérer que NVIDIA repensera sa stratégie de prix, mais cela pourrait être un vœu pieux.

La date de sortie du RTX 5000 n’est qu’une rumeur, bien sûr, alors prenez-la avec une forte dose de sel. Mais NVIDIA pourrait vouloir mettre Lovelace derrière lui le plus rapidement possible.

