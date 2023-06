Pendant la guerre en Ukraine, les drones ont montré tout leur potentiel. Leur utilisation dans les scénarios de guerre s’est accrue mais peut-être ne sont-elles pas encore prêtes à être guidées par la seule intelligence artificielle.

Tout s’est passé en un test. Aucun humain n’a été blessé, aucune intelligence artificielle n’a été punie en détruisant ses serveurs. Pourtant, l’histoire racontée par le colonel Tucker « Cinco » Hamilton lors du Future Combat Air and Space Capabilities Summit à Londres clarifie à quel point l’intelligence artificielle n’est pas encore prête à arriver dans les scénarios de guerre. Lors d’une conférence, Hamilton a expliqué les résultats d’un test avec un drone guidé par l’intelligence artificielle. Pendant la guerre en Ukraine, il est évident à quel point ces armes sont devenues polyvalentes. Ils peuvent être utilisés pour photographier le champ de bataille, pour espionner les troupes ennemies, transporter des munitions ou exploser contre des cibles ennemies. Hamilton a déclaré avoir été témoin d’un test simulé dans lequel un drone guidé par l’IA a été invité à attaquer une cible. Le test, le tout dans un environnement virtuel, a eu un résultat désastreux. Le drone considérait son opérateur comme un ennemi et a donc décidé de l’éliminer.

Les paroles du colonel Tucker « Cinco » Hamilton

L’intervention de Tucker « Cinco » Hamilton, responsable des tests et des opérations d’intelligence artificielle au sein de l’US Air Force, a été reprise par le magazine spécialisé Aerosociety : « Le système a commencé à se rendre compte que pendant que la menace était identifiée, parfois l’opérateur humain lui disait de ne pas tuer cette menace. Cependant, le logiciel ne remplirait ses tâches qu’en tuant cette menace. Alors, qu’est ce qu’il a fait? Il a tué l’opérateur parce qu’il l’empêchait d’atteindre son but ».

Dans ce cas, donc, le problème concernait les priorités du logiciel. L’IA avait été entraînée à détruire des cibles, éliminant toute interférence dans sa mission. Et parmi ces interférences, il a également identifié l’humain qui le contrôlait, étant donné que lorsque le drone sélectionnait une cible, l’opérateur donnait parfois l’ordre de ne pas attaquer. Le test a été répété. Dans un deuxième test, l’intelligence artificielle a été formée avec la demande spécifique de ne pas attaquer l’opérateur. Mais cette fois aussi, tout s’est mal passé. Le drone n’a pas tué directement l’opérateur mais a décidé de détruire la tour de contrôle d’où étaient envoyés les ordres envoyés par l’opérateur.

La réponse de l’US Air Force

Tout au long de son discours, Hamilton a précisé plus d’une fois qu’il s’agit d’un exemple qui devrait ouvrir un nouveau débat sur l’éthique de l’intelligence artificielle. Une porte-parole de l’US Air Force a démenti la reconstruction d’Hamilton au magazine Insider : « Le Département de l’Air Force n’a mené aucune simulation de tels drones guidés par l’IA et reste attaché à l’utilisation éthique et responsable de la technologie de l’IA. » . Il semble que les commentaires du colonel aient été sortis de leur contexte. »

