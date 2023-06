Le nouveau modèle d’IA de NVIDIA crée une géométrie 3D complexe à partir de clips vidéo 2D

Tourné vers l’avenir : alors que le boom de l’IA en cours propulse NVIDIA dans le club des billions de dollars aux côtés des plus grandes entreprises technologiques de la planète, il continue de dévoiler de nouveaux outils matériels et logiciels pour tirer parti de l’IA. L’un d’eux pourrait devenir une nouvelle méthode pour faciliter le développement d’art 3D à des fins de divertissement et d’entreprise.

NVIDIA a dévoilé un modèle d’IA capable d’examiner des clips vidéo 2D d’objets et de scènes pour les reproduire en 3D numérique. La technologie, appelée Neuralangelo, pourrait devenir utile dans le développement de jeux, les jumeaux numériques industriels et la robotique.

Supposons qu’un concepteur utilise un smartphone pour enregistrer une brève vidéo d’un camion sous plusieurs angles. Dans ce cas, Neuralangelo peut sélectionner les meilleurs cadres pour construire un contour 3D du véhicule avant d’optimiser un modèle plus détaillé. L’utilisateur peut ensuite importer le modèle dans un programme de CAO. L’outil peut faire quelque chose de similaire à une structure entière ou à un intérieur en utilisant la vidéo d’un drone.

Contrairement aux modèles précédents, NVIDIA affirme que Neuralangelo peut capturer des détails infimes comme les panneaux de verre, le marbre lisse ou les bardeaux de toit avec plus de précision. Le livre blanc de la société sur la méthode montre le niveau de granularité plus élevé de Neuralangelo par rapport aux modèles concurrents comme NeuS et NeuralWarp lors de la reproduction de petits objets ou de grands bâtiments.

La société présentera Neuralangelo et près de 30 autres projets de recherche sur des sujets connexes lors de la conférence de Vancouver sur la vision par ordinateur et la reconnaissance de formes (CVPR) fin juin. Neuralangelo est l’une des multiples technologies tirant parti de l’IA que NVIDIA a récemment présentées.

Au Computex de Taipei, la société a présenté un service utilisant l’IA générative pour offrir aux PNJ de jeux vidéo un éventail de dialogues plus complet. Il peut également réagir de manière dynamique à ce que disent les joueurs. NVIDIA a également dévoilé la plate-forme de supercalcul DGX GH200, qui fournira des puces puissantes pour aider des clients comme Microsoft, Google, Meta et SoftBank avec des applications basées sur l’IA.

Malgré la déception des récents GPU grand public de NVIDIA, la société connaît une croissance explosive du hardware d’entreprise. Les modèles d’IA générative comme ChatGPT, qu’OpenAI a construit sur des milliers de cartes graphiques NVIDIA, ont contribué à propulser un boom dans le secteur, portant la valorisation de NVIDIA à plus de 1 000 milliards de dollars, ce qui en fait la première société de puces à rejoindre les rangs d’Apple, d’Amazon et de Microsoft. .

