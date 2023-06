Meta est sur le point de lancer le casque de réalité mixte Quest 3 cet automne pour 500 $

Qu’est-ce qui vient de se passer? Eh bien, cela n’a pas pris longtemps. Quelques jours seulement après que Mark Gurman de Bloomberg ait partagé ses impressions sur le Quest 3 après une session pratique avec un prototype, Meta a officiellement annoncé le casque ainsi qu’un nouveau prix inférieur pour le Quest 2.

Le géant des médias sociaux a déclaré que Quest 3 sera expédié dans tous les pays où Quest est déjà pris en charge plus tard cet automne. Le prix commencera à 499,99 $ pour un modèle avec 128 Go de stockage, bien que des unités avec plus d’espace soient également disponibles.

En ce qui concerne les fonctionnalités, Meta a déclaré que Quest 3 sera expédié avec son écran de la plus haute résolution aux côtés de l’optique pancake pour rendre le contenu encore meilleur qu’auparavant. Le nouveau casque présentera un profil optique 40 % plus fin, ce qui se traduira par un corps plus élégant et plus confortable à porter. Il sera alimenté par un chipset Qualcomm Snapdragon de nouvelle génération qui peut offrir plus de deux fois les performances graphiques par rapport à la puce du Quest 2.

Les contrôleurs Touch Plus inclus ont été repensés pour être plus simples et ergonomiques. Meta a abandonné les anneaux de suivi extérieurs pour donner aux contrôleurs l’impression d’être une extension plus naturelle de vos mains, et a intégré l’haptique de Touch Pro pour renforcer l’immersion.

En parlant de Touch Pro, les utilisateurs peuvent passer à ces contrôleurs entièrement auto-suivis pour une expérience plus premium.

Si 499,99 $ ne sont pas dans le budget, peut-être que la réduction de prix de Meta sur le Quest 2 pourrait faire l’affaire.

À partir du 4 juin, Meta baissera le prix de son casque de génération actuelle à 299,99 $ pour la déclinaison 128 Go et à 349,99 $ pour le modèle 256 Go. Actuellement, ces modèles commandent respectivement 399,99 $ et 429,99 $, vous bénéficiez donc d’une remise décente avec le prix révisé.

Meta a également tease une prochaine mise à jour logicielle pour le Quest 2 et le Quest Pro qui débloquera encore plus de performances. Lors des tests, la société constate une amélioration allant jusqu’à 26% du côté du processeur. Sur le Quest 2, les vitesses du GPU avec la mise à jour sont jusqu’à 19 % plus élevées.

Meta a promis de partager davantage sur Quest 3 lors de son événement virtuel Meta Connect le 27 septembre.

