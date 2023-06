Apple dit que l’App Store est une entreprise de 1,1 billion de dollars

Vue d’ensemble : malgré les problèmes croissants avec les agences gouvernementales et la loi sur le marché numérique récemment approuvée en Europe, Apple tente de présenter son activité d’App Store comme une affaire saine et en constante croissance. Les derniers chiffres proviennent d’une société d’analyse tierce indépendante, bien qu’il s’agisse de la même société avec laquelle Apple travaille depuis 2020.

Selon une étude récente d’Analysis Group, l’ensemble de l’écosystème de l’App Store d’Apple a généré 1,1 billion de dollars de facturation et de ventes pour les développeurs rien qu’en 2022. Cupertino affirme que ces chiffres mettent en évidence « l’incroyable opportunité » que représente son App Store pour les développeurs du monde entier, car plus de 90% des facturations et des ventes vont apparemment aux seuls développeurs – sans aucune commission versée à Apple.

Apple organisera sa conférence mondiale des développeurs la semaine prochaine ; Pendant ce temps, les chiffres fournis dans l’étude Analysis indiquent que 910 milliards de dollars sur l’ensemble des 1,1 billion de dollars générés par l’écosystème d’Apple proviennent des ventes de biens et de services physiques, 109 milliards de dollars de la publicité intégrée aux applications et 104 milliards de dollars des biens et services numériques.

En 2022, remarque Apple, les ventes ont augmenté de 29 % d’une année sur l’autre. Un taux de croissance qui est un indicateur positif d’un « marché florissant plein de dynamisme, d’innovation et de concurrence », selon l’entreprise. Aux États-Unis, les facturations et les ventes des développeurs ont augmenté de plus de 80 % (depuis 2019) ; en Europe, les ventes ont connu une augmentation moyenne de 116 %.

L’étude d’Analysis met également en évidence les catégories d’applications les plus populaires (et en croissance), avec une augmentation « significative » pour les ventes de voyages (84 %) et les applications de covoiturage (45 %). Le rebond du marché post-COVID a également fourni une opportunité de croissance remarquable pour les ventes de livraison et de ramassage de nourriture, avec des ventes plus que doublées, et des ventes d’épicerie, qui ont triplé.

En 2022, poursuit l’étude, les applications d’entreprise étaient l’une des catégories de biens et services numériques à la croissance la plus rapide, tandis que la plus forte croissance des biens numériques a été enregistrée par les applications de divertissement de plus en plus populaires. Analysis Group affirme que cette popularité est le résultat des dernières tendances notables émergeant ces dernières années comme «l’économie des créateurs» – quoi que cela indique réellement.

Alors que l’App Store fête ses quinze ans, selon Apple, les développeurs iOS ont gagné plus de 320 milliards de dollars entre 2008 et 2022. Les utilisateurs d’iOS ont téléchargé des applications plus de 370 milliards de fois au cours de la même période, et l’App Store lui-même compte désormais près de 1,8 million d’applications – plus de 123 fois plus d’applications par rapport à 2008.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré qu’une communauté « incroyable » de développeurs du monde entier a contribué au « marché dynamique et innovant » qu’est actuellement l’App Store. Un écosystème où « l’opportunité prospère », tandis qu’Apple s’engage plus que jamais à investir dans le succès des développeurs et l’avenir de l’économie des applications.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :