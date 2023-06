Microsoft présente des widgets Windows 11 pour surveiller votre CPU, GPU, RAM, etc.

En bref : Il existe de nombreuses façons de surveiller les ressources système dans Windows 11, notamment la multitude d’applications tierces disponibles, mais Microsoft a introduit une autre méthode : des widgets qui fournissent des informations en temps réel sur un PC, qui peuvent être activé en téléchargeant une application depuis le Microsoft Store.

Les widgets font partie de la nouvelle application Dev Home que Microsoft a présentée lors de la récente conférence Build 2023. Conçu pour que les développeurs puissent suivre tous leurs workflows et tâches de codage et se connecter à des comptes de développement, il offre un tableau de bord personnalisable avec un certain nombre de widgets, y compris ceux qui montrent l’utilisation du CPU, du GPU, de la RAM et du réseau.

Vous pouvez essayer Dev Build maintenant avec une version d’aperçu disponible en téléchargement sur le Microsoft Store. Une fois que vous avez installé l’application, appuyez sur la touche Windows et W pour ouvrir les widgets Windows et voir la liste des nouveaux widgets qui peuvent être ajoutés au tableau.

Vous pouvez également cliquer sur « Tableau de bord » dans le coin supérieur gauche de l’application elle-même, puis sur « + Ajouter un widget ». À partir de là, vous pouvez épingler les widgets que vous souhaitez sur le tableau de bord.

Certains des widgets font plus que simplement afficher des informations. La section CPU vous permet de mettre fin aux processus qui pourraient utiliser beaucoup de ressources système. Le widget réseau vous permet de vous déplacer sur différents réseaux, en affichant les connexions Wi-Fi et Ethernet, et s’il vous arrive d’avoir plus d’un GPU, ce widget peut afficher chacun d’eux.

L’application Dev Home et ses widgets sont toujours en préversion, alors attendez-vous à quelques bugs et problèmes – le gel semble être un problème courant. Mais cela semble bien fonctionner après la configuration initiale.

Il existe de nombreuses autres façons de voir les informations système au-delà des applications tierces, notamment la barre de jeu et le gestionnaire de tâches Windows. Mais les visualiser rapidement à l’aide du raccourci Windows Widgets est rapide et facile, et il est agréable d’avoir quelque chose de plus que des flux d’actualités sur le tableau, bien que Microsoft ait confirmé que les utilisateurs pourront les désactiver plus tard cette année.

