Arm dévoile de nouvelles conceptions de CPU et de GPU mobiles avec des cœurs 64 bits uniquement

En bref: les dernières conceptions de CPU et de GPU mobiles d’Arm sont officielles, et l’accent est mis cette année sur l’amélioration de l’efficacité énergétique grâce à diverses améliorations microarchitecturales. La société abandonne également le jeu d’instructions AArch32 (32 bits) après avoir constaté que plus de 90 % des applications mobiles sont désormais distribuées sous forme de binaires 64 bits.

Arm cette semaine a présenté de nouvelles conceptions de CPU et de GPU mobiles que les fabricants utiliseront pour alimenter les futurs téléphones, tablettes et ordinateurs portables ultraportables. La société semble s’être installée sur une cadence annuelle lors de l’itération de ses microarchitectures, et cette fois, nous assistons également à une transition complète vers l’informatique 64 bits pour les solutions de calcul totales (TCS) de la société.

En parlant d’informatique 64 bits, des entreprises comme Qualcomm et MediaTek n’ont pas encore complètement abandonné le prise en charge 32 bits de leurs conceptions personnalisées. Notamment, le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 qui a été lancé l’année dernière n’adhère pas à la conception d’Arm, et il en va de même pour les chipsets Dimensity 9200/9200+ de MediaTek, car les deux conservent la possibilité d’exécuter des applications 32 bits sur des cœurs d’efficacité.

Sinon, la dernière génération de cœurs de processeur d’Arm est conçue pour augmenter les performances et l’efficacité énergétique par rapport aux conceptions précédentes. Le nouveau cœur de processeur Cortex-X4 devrait offrir des performances 15 % supérieures à celles du Cortex-X3 et une efficacité énergétique 40 % supérieure. L’amélioration de la vitesse a été rendue possible en augmentant le cache L2 à deux mégaoctets et en permettant des vitesses de fréquence allant jusqu’à 3,4 GHz.

Quant aux processeurs Cortex-A720 et Cortex-A520, ils devraient offrir des gains d’efficacité de 20% et 22%, respectivement, par rapport aux conceptions de la génération précédente. Bien sûr, il s’agit d’estimations pour les conceptions de référence, et en tant que telles, elles ne sont pas indicatives des gains réels que nous verrons dans les puces mobiles personnalisées de Qualcomm, Samsung et MediaTek.

Tous les nouveaux cœurs sont basés sur l’architecture Armv9.2, qui ajoute une nouvelle fonctionnalité de sécurité sous la forme d’un nouvel algorithme QARMA3 pour l’authentification du pointeur. Il s’agit d’une fonctionnalité de sécurité de la mémoire qui rend plus difficile pour les applications malveillantes de créer des pointeurs de mémoire valides et d’exploiter les débordements de mémoire tampon et les vulnérabilités de corruption de la mémoire.

Bien que cette fonctionnalité soit disponible depuis un certain temps, les fabricants ont jusqu’à présent été réticents à l’activer car elle a un coût pour les performances globales. Désormais que la surcharge du processeur a été réduite à environ 1 %, nous espérons voir davantage d’entreprises l’utiliser parallèlement à des éléments tels que les extensions de marquage de mémoire, car elles sont destinées à réduire la surface d’attaque des pirates qui cherchent à voler vos données ou vos mots de passe.

Une autre annonce importante est qu’Arm migre d’une conception de SoC de téléphone de référence avec un cluster central 1 + 3 + 4 vers une disposition 1 + 5 + 2. L’idée derrière cela est d’échanger deux des plus petits cœurs de processeur contre deux cœurs moyens, ce qui devrait entraîner 27% de performances supplémentaires sur Android 13 et les versions ultérieures. Pour les téléphones phares, Arm envisage une puce à neuf cœurs avec une configuration 1+4+4.

Accompagnant les deux conceptions de SoC de téléphone, se trouve le « cluster le plus puissant jamais construit » de la société. Le nouveau cluster de calcul DSU-120 comprend dix cœurs Cortex-X4 et quatre cœurs Cortex-A720 avec 32 mégaoctets de cache L3 partagé, mais les entreprises n’ont pas encore construit de mégapuce DSU malgré le fait qu’Arm vante des performances monothread supérieures à celles du Core i7 mobile d’Intel. CPU. Certains comme Qualcomm sont plus intéressés par le développement de solutions internes pour les ordinateurs portables et les 2-en-1, et Arm essaie activement d’empêcher que cela ne devienne une tendance.

Dans le département GPU, Arm a dévoilé le dernier design phare Immortalis-G720 aux côtés des GPU Mali-G720 et Mali-G620 destinés aux appareils mobiles de milieu de gamme et d’entrée de gamme. Celles-ci sont basées sur l’architecture de 5e génération de l’entreprise, qui apporte des améliorations dans des domaines clés tels que l’utilisation de la mémoire, le rendu HDR et les accès à la mémoire liés à la géométrie.

La conception du Mali-G620 dépasse cinq cœurs, tandis que le Mali-G720 et l’Immortalis-G720 maximisent respectivement neuf et 16 cœurs. L’Immortalis-G720 comprend également une unité en ray tracing, mais les trois GPU devraient offrir des performances de jeu soutenues de 15 % plus élevées tout en utilisant 40 % de bande passante mémoire en moins par rapport aux conceptions précédentes. Ces améliorations ont été rendues possibles par l’ombrage des sommets différé, une caractéristique clé de l’architecture GPU de 5e génération d’Arm.

Arm dit qu’il s’attend à voir les premiers produits commerciaux basés sur ces nouvelles conceptions de CPU et de GPU arriver sur le marché au début de 2024.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :