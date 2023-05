Premier jour de prison pour Elizabeth Holmes, la milliardaire qui voulait révolutionner la médecine

En 2013, Elizabeth Holmes avait environ 4,5 milliards de dollars d’actifs gagnés grâce à Theranos, une startup qui promettait des machines de test sanguin. En 2015, le Wall Street Journal a prouvé dans une enquête qu’il s’agissait d’une fraude. Maintenant, Holmes doit purger 11 ans de prison.

La prison fédérale pour femmes de Bryan est située au Texas entre Houston et Austin. Il s’agit d’un établissement à faible sécurité qui abrite environ 700 détenus. Depuis hier, l’une d’entre elles est Elizabeth Holmes, l’un des noms qui a le plus défrayé la chronique de l’actualité de la Silicon Valley ces vingt dernières années. Holmes est le fondateur de Theranos, une startup spécialisée dans le domaine médical qui avait présenté un appareil potentiellement révolutionnaire capable de publier des diagnostics complets à partir de très peu de gouttes de sang. Un projet qui s’est ensuite révélé dénué de tout fondement scientifique, à tel point que Holmes est aujourd’hui condamné à purger une peine de 11 ans.

La jeune promesse de la Silicon Valley

Les premiers pas dans l’histoire d’Elizabeth Holmes suivent parfaitement les biographies des grands gourous de la Silicon Valley. En 2003, il avait 19 ans et étudiait à l’Université de Stanford. Fonde Théranos. Les investisseurs sont intéressés, les premiers fonds arrivent et Holmes décide de quitter l’université. Tout son projet est basé sur des tests sanguins. Ici aussi le schéma est le même déjà vu d’autres fois. Holmes cible une industrie assez statique, caractérisée par de longs délais d’attente et des difficultés d’accès. Faire des analyses de sang prend du temps et mettre en place un laboratoire coûte cher. Sans oublier que pour faire tout type d’analyse, les patients doivent subir un prélèvement sanguin. Theranos, quant à lui, promettait des analyses complètes et rapides avec seulement quelques gouttes de sang. Le tout avec un appareil un peu plus gros qu’un grille-pain. Les analyses pouvaient être faites n’importe où : même à bord d’un hélicoptère.

Quelques années après son lancement, les investisseurs ont commencé à arriver les uns après les autres. Elizabeth Holmes devient un symbole. En 2013, elle débarque en couverture de Fobes avec le titre « La plus jeune femme milliardaire à avoir construit sa propre fortune ». Actif estimé : 4,5 milliards de dollars. Tout se termine en 2015, lorsque le Wall Street Journal publie une longue enquête qui montre qu’il n’y a pratiquement rien derrière Theranos, ou plutôt, à l’intérieur de Theranos. Une fois la commercialisation terminée, le produit derrière tout le projet n’a pratiquement jamais existé. Au contraire. L’enquête a révélé que Holmes avait essayé de tout cacher, même aux personnes qui travaillaient à l’intérieur de la startup.

Procès et condamnation à 11 ans de prison

En 2016, la valeur nette estimée d’Elizabeth Holmes a chuté de 4,5 milliards de dollars à 0 $. Un procès commence où elle et Sunny Balwani, un ancien partenaire et ancien président de Theranos, sont inculpés. L’accusation est la même : fraude électronique. Selon les juges, les deux ont sciemment menti sur les capacités de leur produit, histoire d’attirer les investisseurs. En 2018, Theranos a fermé ses portes et en janvier 2022, Holmes a été reconnu coupable par un tribunal fédéral de 11 ans de prison.

