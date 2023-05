Cette caméra alimentée par l’IA utilise des données de localisation au lieu d’optiques pour créer des images

Tournée vers l’avenir : la révolution de l’IA en est encore à ses balbutiements, mais elle inspire déjà des produits et des idées auxquels personne n’avait pensé jusqu’à présent. Par exemple, Paragraphica, un appareil photo original qui utilise les données de localisation et l’intelligence artificielle au lieu de l’optique traditionnelle pour générer des images.

Paragraphica est une idée originale de Bjørn Karmann. La première chose que vous remarquerez est qu’il n’a pas d’objectif car il n’a pas besoin de voir la scène. Au lieu de cela, la caméra utilise des API ouvertes pour collecter des données sur son emplacement, notamment l’adresse, les lieux à proximité, l’heure de la journée et même la météo. Les données recueillies sont utilisées pour créer un paragraphe descriptif de la scène, qui peut être modifié à l’aide de trois cadrans au-dessus de l’appareil photo.

Le cadran gauche est similaire à la distance focale d’une caméra optique, mais contrôle à la place la proximité ou la distance à laquelle la caméra recherche les données à inclure. Le cadran central est une graine de bruit pour le processus de diffusion d’image AI. Fidèle à l’analogie traditionnelle de l’appareil photo, le troisième cadran ajuste l’ouverture – la netteté ou le flou de l’image résultante. Dans ce cas, il contrôle à quel point l’IA suit le paragraphe pour créer l’image finale.

Paragraphica existe à la fois sous la forme d’un prototype physique et d’une caméra virtuelle que vous pouvez essayer en ligne. La version physique est basée sur un Raspberry Pi 4, un écran tactile, un boîtier imprimé en 3D et d’autres composants électroniques personnalisés.

Karmann a utilisé Noodl pour créer l’application Web qui se situe entre la caméra et les différentes API pour collecter des données de localisation. Python a été utilisé pour écrire du code et Stable Diffusion gère la création d’images. Karmann a déclaré que les photos ne ressemblaient jamais exactement à l’endroit où il se trouvait, mais qu’elles captaient certaines des humeurs et des émotions d’une manière étrange.

Le trafic vers le site de Karmann est à son comble en ce moment, vous devrez donc peut-être revenir plus tard pour essayer le jeu de tir virtuel.



