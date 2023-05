L’importance de la transformation numérique dans les entreprises

La transformation numérique est devenue essentielle pour les entreprises, des plus petites aux plus grandes, pour rester compétitives dans le paysage commercial actuel en évolution rapide. « Transformer ou mourir » est une maxime qui pourrait parfaitement résumer l’importance de l’adaptation aux nouvelles avancées technologiques pour les entreprises. Aujourd’hui, il ne suffit plus de se fier uniquement aux modèles traditionnels. Les organisations doivent accélérer leurs capacités numériques pour suivre les nouveaux développements et les attentes des clients afin d’assurer un succès à long terme. En adoptant la technologie numérique dans tous les domaines de l’entreprise et en tirant parti de nouveaux outils et plateformes, les entreprises peuvent améliorer leur efficacité, mieux répondre aux besoins de leurs clients et rester compétitives sur un marché de plus en plus mondialisé.

Ces dernières années, notamment à la suite de la pandémie de Covid-19, nous avons assisté à une transformation rapide du monde des affaires, dans laquelle de nombreuses entreprises ont adopté de nouvelles technologies pour rationaliser leurs opérations, offrir de meilleurs produits et services aux clients et améliorer leur résultats et prise de décision. La transformation numérique peut réduire considérablement les coûts et augmenter l’efficacité en automatisant les processus manuels et en optimisant les opérations. Par ailleurs, il aide également les entreprises à répondre aux attentes des clientsaugmentant leur rétention et améliorant les taux de satisfaction.

Conseils pour digitaliser votre entreprise

L’Espagne est le septième pays européen avec l’adoption numérique la plus élevée, selon le «Digital Economy and Society Index (DESI) 2022». Toutefois, La numérisation continue d’être l’un des sujets en suspens pour les entreprises et les indépendants espagnols. Pas étonnant, considérant que la transformation numérique est complexe et présente de nombreux défis pour les gens d’affaires et les entrepreneurs. Mais comment réussir à s’engager sur la voie de la digitalisation ? La directrice du secteur financier et assurance de Microsoft en Espagne, Silvia Hernández, partage ses meilleurs conseils pour numériser une entreprise.

Avoir le talent nécessaire. Le talent et la technologie jouent un rôle clé dans la numérisation des entreprises. Les entreprises doivent s’assurer qu’elles disposent des talents nécessaires pour exécuter le plan de transformation numérique. Pour cette raison, de plus en plus d’entreprises demandent des profils liés aux nouvelles technologies, des professionnels qui ont étudié un master en transformation numérique ou un master en marketing numérique, dans le but d’acquérir un avantage dans le nouveau monde numérique. Fixez-vous des objectifs commerciaux clairs. L’un des aspects les plus importants lors de la numérisation d’une entreprise consiste à établir des objectifs commerciaux clairs. Cela permet aux entreprises d’avancer avec beaucoup plus de détermination, de rapidité et de conviction, ce qui est fondamental pour réussir à s’engager sur la voie de la transformation numérique. Intégrer la technologie dans la stratégie commerciale. Aujourd’hui, les entreprises peuvent utiliser une grande variété d’outils technologiques dans le cloud. Azure, la plateforme cloud de Microsoft, en est un bon exemple. Cependant, le plus important est d’intégrer la technologie dans le cadre de la stratégie commerciale afin qu’elle ait un impact direct sur les indicateurs les plus importants de l’entreprise, tels que l’efficacité, l’expérience employé ou l’expérience client.

