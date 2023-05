Pratique avec le casque de réalité mixte Meta’s Quest 3 : plus rapide et plus léger avec une meilleure transmission vidéo

Qu’est-ce qui vient de se passer? L’entrée imminente d’Apple dans l’espace des casques de réalité mixte aura certainement un impact sur l’industrie, mais ils ne sont pas le seul acteur en ville qui sera surveillé de près cette année. Le leader du marché, Meta, prépare son prochain casque Quest, et Mark Gurman de Bloomberg a récemment eu un peu de temps avec un prototype.

Meta’s Quest 3, nom de code Eureka, serait nettement plus léger et plus fin que son prédécesseur. Gurman a noté que la sangle qui le maintient sur votre tête est un peu plus solide qu’auparavant et utilise du tissu sur les côtés plutôt que du plastique comme sur le Quest 2.

A l’avant, tout est neuf. Fini le visage gris Jane uni du Quest 2, qui a été remplacé par un trio de régions de capteurs en forme de pilule alignées verticalement abritant une paire de caméras couleur pass-through et un capteur de profondeur. Une bascule de volume et une molette pour composer l’IPD du casque (distance interpupillaire, ou la distance entre vos pupilles) sont situées sur le bord inférieur de la visière. Un bouton d’alimentation et un port USB-C se trouvent sur le côté.

Gurman a déclaré que la qualité d’affichage et la clarté de l’image sont à peu près comparables à celles du Quest 2, bien que le casque offre apparemment une résolution légèrement supérieure. Il a cependant noté que l’appareil se sentait globalement plus rapide grâce à la puce Snapdragon XR2 de Qualcomm et présentait une meilleure transmission vidéo pour la réalité mixte. Gurman a décrit l’effet de transmission comme offrant un rendu presque réaliste du monde réel, et il a même pu utiliser son téléphone avec le casque allumé.

Deux choses que Quest 3 n’a pas sont le suivi du visage et des yeux et, par conséquent, aucun rendu fovéal suivi des yeux.

Quant aux contrôleurs manuels, ils ont été remodelés pour ressembler davantage à ceux fournis avec le Quest Pro. Cependant, ils n’incluent pas les caméras intégrées du Pro, donc leur suivi dans l’espace ne sera pas aussi précis que sur le modèle haut de gamme.

Meta a déclaré à Gurman qu’ils n’avaient pas encore décidé d’un prix, mais les initiés suggèrent qu’il pourrait arriver au nord de la barre des 400 $ à laquelle le Quest 2 a été lancé. Attendez-vous à une annonce officielle courant octobre.

