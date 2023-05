« Ça va provoquer l’extinction de l’humanité » : la lettre de Big Tech contre l’intelligence artificielle

Tous les protagonistes de la Silicon Valley qui observent de près l’essor de l’IA ont signé un texte court mais alarmant. Pour eux, il doit être traité comme une pandémie ou une arme nucléaire.

« L’intelligence artificielle pourrait conduire à l’extinction de l’humanité », la dernière lettre de Big Tech chatouille toutes les terreurs dystopiques. En 22 mots, ils ont concentré l’apocalypse, la guerre nucléaire et les pandémies. Ce n’est pas la première alerte, une lettre était déjà parue, également signée par Elon Musk, demandant de freiner l’IA. Sam Altman, PDG d’OpenAI et créateur de ChatGPT avait déjà lancé un appel demandant au gouvernement de réglementer la technologie, le problème est également entré à la Maison Blanche, et est arrivé sur la table du G7. Et maintenant, les créateurs se retrouvent dans l’étrange position de devoir pointer du doigt leur propre création.

« Atténuer le risque d’extinction de l’IA devrait être une priorité mondiale aux côtés d’autres risques à l’échelle de la société tels que les pandémies et la guerre nucléaire », lit-on dans le document signé par Sam Altman, Demis Hassabis, PDG de Google DeepMind, Dario Amodei d’Anthropic ainsi que Geoffrey Hinton et Yoshua Bengio , lauréats du Prix Turing 2018 et parrains baptisés de l’intelligence artificielle. La déclaration a été publiée sur la page Web du Center for AI Safety.

Tout le monde n’est pas d’accord sur les risques

La déclaration compare l’IA à la guerre nucléaire, et en fait cette analogie était déjà apparue dans un article sur le blog d’OpenAI : « Finalement, nous aurons probablement besoin de quelque chose comme une AIEA [Agenzia internazionale per l’energia atomica] pour les efforts de superintelligence », a écrit la société. Hinton a également expliqué dans une interview avec le New York Times que « pour le moment, le risque est que GPT-4 et des outils similaires éclipsent une personne de culture générale. Et vu le rythme des progrès, on s’attend à ce que les choses s’améliorent assez rapidement. Il faut donc s’en préoccuper. »

Le professeur Yann LeCun, informaticien et chercheur à Meta, a déclaré que ces avertissements apocalyptiques sont exagérés. Et il n’est pas le seul. Même Arvind Narayanan, informaticien à l’université de Princeton, avait déclaré à la BBC que les scénarios de science-fiction ne sont pas réalistes : « L’intelligence artificielle actuelle n’est même pas capable de concrétiser ces risques. Par conséquent, elle détourne l’attention des dommages à court terme. IA ». Les dommages à court terme de l’IA sont cependant urgents. Parmi ces désinformations, les chatbots produisent souvent des fake news ou des commentaires et des textes pleins de préjugés, mais aussi le sujet du travail. Il y a déjà les premières entreprises qui licencient des employés pour embaucher des chatbots, le PDG d’IBM, Arvind Krishna, a expliqué que dans les cinq prochaines années, 30 % des postes de back-office seront remplacés par l’intelligence artificielle.

La première lettre contre l’intelligence artificielle

Déjà en mars 2023, une lettre était parue énumérant tous les risques de la nouvelle technologie. Il a été publié sur le portail du Future of Life Institute et a été signé, entre autres, également par Elon Musk. Mais il y a aussi d’autres pères fondateurs de la Silicon Valley, comme Steve Wozniak, l’homme qui, avec Steve Jobs, a créé Apple. Ou l’écrivain Yuval Noah Harari et le fondateur de Skype Jaan Tallinn. Ils ont appelé haut et fort à l’arrêt des voitures qui roulent plus vite que les hommes.

« Nous appelons tous les laboratoires d’IA à arrêter immédiatement le développement de systèmes d’IA plus puissants que GPT-4 pendant au moins 6 mois. » En effet, le texte évoque l’intervention des gouvernements pour créer de nouvelles règles sur l’intelligence artificielle : « Cette pause doit être publique et vérifiable et inclure tous les acteurs clés. Si une telle pause ne peut pas être mise en œuvre rapidement, les gouvernements devraient intervenir et instituer un moratoire. » Sam Altman lui-même a mis toutes ses craintes sur le banc le 16 mai devant un jury de sénateurs. « Mes pires craintes sont que nous causions des dommages importants, nous, le domaine, l’industrie technologique, causons des dommages importants au monde », a-t-il déclaré. « Il pense que si cette technologie tourne mal, elle peut tourner complètement mal et nous voulons être explicites à ce sujet. Nous voulons travailler avec le gouvernement pour empêcher que cela ne se produise. »

