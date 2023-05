MSI dévoile l’ordinateur portable OLED Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport Edition

Qu’est-ce qui vient de se passer? Oubliez de montrer votre MacBook Pro ; si vous voulez un ordinateur portable qui crie prestige et dépenses, alors l’édition MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport devrait faire l’affaire. MSI vient de dévoiler l’ordinateur portable, un partenariat avec la société de course, au Computex.

Comme on pouvait s’y attendre, l’ordinateur portable de 16 pouces est conçu en pensant à la marque Mercedes/AMG. Il comprend les logos des entreprises au dos, des lignes épurées et une couleur exclusive Mercedes-AMG Selenite Grey. Le châssis mince (19,95 mm) est en magnésium-aluminium pour maintenir son poids à seulement 4,1 livres.

Les caractéristiques sont également haut de gamme. L’ordinateur portable est expédié avec un écran OELD de 3 840 x 2 400 (16:10 UHD+) qui offre une couverture DCI-P3 à 100 %, et il contient un processeur Intel Core i9-13900H, 32 Go de RAM DDR5, un SSD NVMe de 2 To et un 99 Batterie Wh. Les acheteurs ont également le choix entre un GPU pour ordinateur portable RTX 4050, 4060 ou 4070, qui, avec le processeur, est refroidi à l’aide du système Cooler Boost 5 de MSI qui comprend deux ventilateurs et cinq caloducs.

Ailleurs, l’édition MSI Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport est livrée avec Ethernet 2,5 gigabits, Wi-Fi 6E, un capteur d’empreintes digitales et un port Thunderbolt 4.0. Vous obtenez également un clavier RVB conçu par SteelSeries et un système audio Dynaudio à six haut-parleurs.

Certains modèles semblent être expédiés avec quelques extras qui portent également les logos Mercedes/AMD, notamment une souris, un tapis de souris, un étui de transport et une clé USB.

Le partenariat Mercedes, combiné aux caractéristiques et fonctionnalités, indique que l’ordinateur portable a un prix élevé. L’appareil en édition limitée coûterait 3 299 € (3 533 $), et on ne sait pas quel GPU est inclus dans ce prix. Aucun mot sur une date de sortie, mais il arrivera probablement dans les prochaines semaines.

MSI a également présenté de nouveaux ordinateurs portables des séries Prestige 16 et Commercial 14 au Computex, ainsi que des ordinateurs de bureau, des cartes graphiques RTX 4060 Ti, des moniteurs, des refroidisseurs, des boîtiers et des cartes mères, dont un avec tous les connecteurs de ventilateur et câbles d’alimentation à l’arrière.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :