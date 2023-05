Pourquoi Elon Musk s’est envolé pour la Chine pour rencontrer le ministre des Affaires étrangères Quin Gang

Le milliardaire s’est retrouvé pris au milieu de tensions géopolitiques et a été critiqué pour sa position peu claire. Cependant, Elon Musk reste un entrepreneur américain avec de gros intérêts en Chine.

Elon Musk a rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang à Pékin aujourd’hui. C’est la première visite après trois ans et ce n’est pas un hasard. D’un autre côté, si l’un des hommes les plus riches du monde entame un pas de deux avec les superpuissances mondiales, ce n’est pas possible. La réunion a suscité l’intérêt de ceux qui n’ont pas encore compris ce qu’est le jeu de Musk. Pour arriver à des hypothèses plausibles, comme toujours, il faut suivre l’argent. En effet, Tesla a annoncé en avril qu’elle construirait une nouvelle usine de batteries à Shanghai, l’usine ne sera la deuxième qu’après la Gigafactory inaugurée en 2019. Les relations avec la Chine doivent donc être bonnes.

Confirmant la ligne, la déclaration de Quin Gang : « Le peuple chinois promeut le grand renouveau complet de la nation par la modernisation à la chinoise », marquée par « une population énorme, une prospérité commune pour tous et une coexistence harmonieuse entre l’homme et la nature ». « . Une situation qui « créera un potentiel de croissance et une demande du marché sans précédent », y compris pour l’industrie automobile, y compris pour Elon Musk.

Le milliardaire, comme nous l’avons dit, s’est retrouvé pris au milieu des tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine. En avril, il a été largement critiqué par les médias d’État chinois pour avoir tweeté un rapport du département américain de l’énergie corroborant le cas d’une fuite du Covid-19 d’un laboratoire à Wuhan. D’autre part, l’ancien conseiller de Trump, Steve Bannon, a attaqué l’entrepreneur, affirmant qu’il appartenait « au Parti communiste chinois » et qu’il s’agissait d’un « faux total et complet ». Cependant, il semble que tout soit beaucoup plus simple. Elon Musk, au final, est un entrepreneur américain qui a de grands intérêts en Chine (malgré la poignée de main rappelant les photographies entre chefs d’Etat).

Que s’est-il passé avant la visite officielle d’Elon Musk ?

Le message de la visite semble clair : au-delà de toute tension, Tesla peut être le lien pour atteindre un équilibre. Dans tous les cas, les choses doivent bien se passer, car Musk et Pékin (et selon eux aussi les États-Unis) bénéficient de la collaboration. Les dernières estimations disent que les Chinois vont acheter 6 millions de voitures électriques, « c’est une opportunité pour le monde », a déclaré le ministre chinois des Affaires étrangères à l’occasion de l’arrivée de Musk, « une relation sino-américaine saine, stable et constructive ce n’est pas seulement bénéfique pour les deux pays, mais aussi pour le monde entier. En utilisant Tesla comme analogie, pour bien développer les relations sino-américaines, nous devons garder le volant dans la bonne direction du respect mutuel, de la coexistence pacifique et du gagnant-gagnant coopération proposée par le président Xi Jinping : freinez à temps pour éviter une conduite dangereuse, soyez doué pour appuyer sur la pédale d’accélérateur afin de promouvoir une coopération mutuellement bénéfique. »

Musk a répondu que « le peuple chinois est travailleur et intelligent et que les résultats du développement de la Chine sont tenus pour acquis. Les intérêts des États-Unis et de la Chine sont liés, comme des jumeaux siamois, inséparables l’un de l’autre ». briser les chaînes d’approvisionnement et est disposé à continuer à développer ses activités en Chine et à partager les opportunités de développement de la Chine. »

Ce n’est pas la première fois qu’ils se rencontrent, le 3 mars Qin Gang avait visité l’usine Tesla de Fremont, en Californie, et discuté longuement avec Elon Musk d’innovation technologique, de découvertes scientifiques, il semble que les deux se soient également plongés dans des discours philosophiques pour sonder la limite entre possible et impossible. Quin Gang a également félicité Musk pour le succès de Tesla en Chine, et déjà lors de cette réunion, il semble avoir souligné comment les deux pays (Chine et États-Unis) devraient travailler ensemble pour répondre aux défis du futur. Elon Musk a également fait tester par Quin Gang le dernier modèle Tesla autonome.

A ajouter également à la liste, la visite de la mère du milliardaire, Maye Musk, en Chine pour la première fois. Le South China Morning Post a expliqué que le mannequin est désormais devenu une célébrité dans le pays grâce à son livre A Woman Makes a Plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty, and Success. Maye a également tweeté : « Profiter de la Chine. Tout le monde est gentil et amical. »

