Le télescope James Webb a utilisé pour repérer un "plus grand que prévu" un trou noir supermassif

Pourquoi c’est important : Les astronomes ont utilisé les capacités sans précédent du télescope spatial James Webb pour repérer un véritable monstre de trou noir. La singularité est si grande qu’elle a perturbé le processus de formation d’étoiles de sa galaxie hôte.

Le télescope spatial James Web (JWST) offre une fois de plus aux scientifiques du monde entier des découvertes inédites sur le fonctionnement de l’univers. Une équipe de chercheurs de l’Université d’Édimbourg a utilisé l’observatoire spatial pour étudier GS-9209, qui est l’une des galaxies les plus éloignées jamais découvertes car elle se trouve à 25 milliards d’années-lumière de la Terre.

Selon une étude publiée dans Nature, GS-9209 est une « galaxie massive quiescente » que JWST a observée à ses débuts (milliards) d’années, offrant aux astronomes la possibilité de retracer son histoire en détail. GS-9209 a formé autant d’étoiles que la Voie lactée à peine 800 millions d’années après le Big Bang, ont déclaré les scientifiques, même s’il ne représente qu’un dixième de la taille de notre propre galaxie.

Grâce au JWST, l’équipe d’Edimbourg a pu confirmer que le GS-9209 avait cessé de former de nouvelles étoiles, car il héberge désormais une masse combinée de 40 milliards de soleils, ce qui équivaut à peu près à la masse estimée contenue dans la Voie lactée. Le principal coupable de la perturbation de la formation d’étoiles est le trou noir supermassif au centre de GS-9209, qui est cinq fois plus grand que prévu pour le nombre d’étoiles dans sa galaxie hôte.

Le trou noir « très massif » au centre de GS-9209 a été une « grosse surprise », a déclaré le scientifique, et une confirmation supplémentaire de la théorie prédisant le phénomène de perturbation de la formation d’étoiles. Les trous noirs supermassifs peuvent influencer la création de nouveaux corps stellaires car ils libèrent des quantités gargantuesques de rayonnement à haute énergie au cours de leur processus d’accrétion. Le rayonnement énergétique peut chauffer le gaz et le chasser des galaxies, privant les pépinières stellaires des nébuleuses galactiques du carburant de base dont elles ont besoin pour engendrer de nouvelles étoiles.

Le fait que le trou noir GS-9209 soit si massif indique qu’il « a dû être très actif dans le passé », ont expliqué les chercheurs britanniques. Toute l’énergie émise pendant le processus d’accrétion a dû sérieusement perturber « toute la galaxie », empêchant le gaz de s’effondrer pour former de nouvelles étoiles.

Grâce au télescope spatial James Web, les scientifiques peuvent désormais faire des observations détaillées qui n’étaient pas possibles auparavant. L’observatoire NASA-ESA a déjà montré comment les galaxies se sont développées « plus grandes et plus tôt » que prévu dans le premier milliard d’années de l’univers après le Big Bang.

