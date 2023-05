Un avocat utilise ChatGPT au tribunal mais se trompe : il devra désormais répondre de ses erreurs

L’intelligence artificielle a immédiatement rencontré le succès dans le domaine juridique. Le dernier cas met en évidence la vulnérabilité des algorithmes qui doivent encore être supervisés.

Roberto Mata se trouve à l’aéroport international Kennedy de New York, sur le point de prendre un vol lorsqu’il est touché au genou par un chariot métallique. Il décide de poursuivre la compagnie aérienne d’Avianca, ses avocats présentent un dossier de dix pages à un juge fédéral à Manhattan avec d’autres affaires similaires : Martinez c. Delta Air Lines, Zicherman c. Korean Air Lines et, Varghese c. China Southern Airlines. Il y a juste un problème, personne ne peut trouver les affaires judiciaires citées par les avocats. La réponse est en fait la plus simple, ils n’existent pas. Ils ont été inventés par ChatGPT.

Pourtant, Steven A. Schwartz de Levidow, Levidow & Oberman, l’avocat de Mata, a 30 ans d’expérience derrière lui. Il a décidé de tester la nouvelle technologie mais n’avait aucune intention de tromper le tribunal ou la compagnie aérienne, a-t-il déclaré au juge P. Kevin Castel. Il a également expliqué qu’il n’avait jamais utilisé ChatGPT et « ignorait donc la possibilité que son contenu puisse être faux », mais l’avocat sera très probablement condamné à une amende pour sa négligence. L’affaire devient ainsi prétexte à réfléchir sur la faillibilité des algorithmes qui, du moins pour l’instant, ont besoin d’être supervisés par un humain.

ChatGPT et l’affaire Schwartz

Schwartz s’est dit désolé de ce qui s’est passé, a expliqué qu’il avait consulté ChatGPT « pour compléter » son travail et que, « en consultation » avec lui, il avait trouvé et cité la demi-douzaine de cas inexistants. Il a dit que ChatGPT avait rassuré, a même demandé au chatbot si la nouvelle était réelle et a dit oui. Schwartz a poursuivi en disant qu’il « regrette beaucoup d’avoir utilisé l’intelligence artificielle générative pour compléter les recherches juridiques effectuées ici et qu’il ne le fera jamais à l’avenir sans une vérification absolue de son authenticité ».

L’affaire semble sans précédent et le juge a ordonné une audience le 8 juin pour discuter des sanctions potentielles. A l’heure où l’on imagine un monde dominé par l’intelligence artificielle, le mauvais fichier de ChatGPT prend encore plus d’importance. Cela ne veut pas dire que la technologie ne va pas créer de problèmes sur le marché du travail, il y a déjà des entreprises qui licencient pour embaucher des chatbots (le problème reste urgent) mais cela met en évidence la vulnérabilité des machines qui se trompent.

Les robots avocats existent déjà

Stephen Gillers, professeur d’éthique juridique à la faculté de droit de l’Université de New York, a déclaré au New York Times que le problème est particulièrement aigu parmi les avocats, qui ont débattu des dangers de logiciels comme ChatGPT. « Le problème est de savoir comment éviter exactement ce qui s’est passé dans cette affaire », a déclaré Gillers. « Vous ne pouvez pas simplement prendre la sortie et la couper et la coller dans des documents judiciaires. » En fait, ChatGPT a immédiatement eu du succès dans le domaine juridique. Il a été testé dans les universités et a réussi les examens de la faculté de droit, l’Université du Minnesota, la 21e meilleure faculté de droit du pays selon US News & World Report, a posé au chatbot les questions d’examen écrites et les a réussies avec un score médiocre. En Italie, à Florence, les premières expériences pour comprendre les perspectives de l’intelligence artificielle (IA) dans le domaine juridique ont commencé, tandis qu’aux États-Unis, les chatbots ont déjà fait leur entrée dans la salle d’audience.

Le projet part d’une start-up DoNotPay, fondée en 2015. Elle a lancé un chatbot de conseil juridique pour aider les clients à payer les amendes, puis a mis en œuvre l’intelligence artificielle. Comme l’explique l’entreprise, le robot avocat travaille sur un smartphone et est capable d’écouter les arguments au tribunal puis de les relayer à son client. DoNotPay a également publié des modèles pour aider les gens à contester les tickets de stationnement ou à demander des remboursements aux compagnies aériennes, et a développé un bot qui peut négocier des factures avec des entreprises comme Comcast en utilisant la technologie GPT.

