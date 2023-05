Les meilleurs jeux PC (vous devriez jouer)

Jusqu’à présent, l’année n’a pas été la plus favorable pour les joueurs sur PC ; nous avons vu plus d’un gros port AAA arriver sur la plate-forme dans un état cassé, ce qui est inexcusable. Cependant, ce n’est pas une nouvelle entièrement sombre car il existe encore de nombreux jeux exceptionnels disponibles pour le plaisir, et voici quelques-uns de nos favoris incontournables actuels.

À quelques exceptions près, nous nous sommes concentrés sur les jeux sortis au cours des six derniers mois. Cette fois, l’accent est davantage mis sur les entrées solo, compte tenu de l’augmentation des jeux multijoueurs en ligne actuellement proposés. Plusieurs titres renommés ont fait la liste, mais il y a aussi quelques joyaux indépendants là-bas.

Nous devons également mentionner que cette nouvelle liste de jeux PC recommandés n’invalide pas nos choix précédents de 2022 et 2021, dont beaucoup sont d’excellents jeux à ne pas manquer et peuvent désormais être trouvés pour des remises importantes.

Le meilleur remake de Resi à ce jour

Remake de Resident Evil 4

Cliquez sur l’image pour la vidéo de gameplay

Genre : Action-horreur

Similaire: remakes de Resident Evil 2 et 3, remake de Dead Space, protocole Calisto

Graphismes : une mise à niveau moderne donne à tout un aspect grotesque

Gameplay : jeu de tir à la troisième personne, énigmes, gestion des stocks, parfois effrayant

Beaucoup de personnes étaient optimistes quant au fait que Capcom pourrait reproduire le succès des remakes de Resident Evil 2 et Resi 3 avec l’une des entrées les plus appréciées de la série : Resident Evil 4. La société a non seulement répondu à ces attentes, mais les a dépassées avec une réinvention supérieure à l’original.

Le remake élimine les quelques éléments obsolètes qui ont marqué Resident Evil 4 comme « de son temps » et amplifie les meilleures fonctionnalités du jeu. Certains combats de boss ont été remaniés, les commandes ont été améliorées, les QTE ne sont plus présents dans les cinématiques, et tout est plus rapide et plus frappant visuellement. Le changement le plus apprécié est peut-être l’ajout de parades. Naturellement, il reste encore de nombreux moments d’horreur à savourer pour les fans.

Les caractéristiques familières de Resi sont ici : monstres, combats tendus, gestion des stocks, conservation des munitions stratégiques et une histoire captivante qui se déroule en parfait tandem avec la progression du joueur. Une fois terminé, vous aurez hâte de tout rejouer dans le mode New Game+. Il est clair de voir pourquoi Resident Evil 4 est considéré comme le meilleur remake de Capcom à ce jour.

Achetez-le sur : Steam

Les graphismes ne font pas le jeu

Survivants vampires

Cliquez sur l’image pour la vidéo de gameplay

Genre : Rogue-like bullet hell

Similaire : Soulstone Survivors, 20 Minutes Till Dawn, Brotato

Graphismes : style rétro 8 bits

Gameplay: Autoshooter, top-down, addictif voleur de vie

Comment un titre qui, à première vue, semble rappeler l’ère 8 bits, a été développé et publié par une seule personne, dispose d’une installation de 349 Mo et ne coûte que 5 $ peut être considéré comme l’un des meilleurs jeux PC en ce moment ? Parce que la nature addictive de ce roguelike infernal enfonce ses crocs en vous et ne lâchera pas socket.

Le jeu consiste fondamentalement à esquiver et à éliminer ce qui est littéralement des milliers d’adversaires alors que vous collectez des gemmes d’expérience et des armes (jusqu’à six simultanément) qui se déchargent en peu de temps – tout ce que vous avez à faire est de manœuvrer. Le but est de survivre le plus longtemps possible sur une carte au fur et à mesure que les différents monstres se renforcent et que leur nombre prolifère. Heureusement, dans les dix minutes suivant le début, vous vous transformez en Armageddon ambulant, déchaînant une juste fureur sur ces démons.

Une fois que vous êtes mort, améliorez vos statistiques et achetez peut-être un nouveau personnage avec ce que vous avez collecté avant de réessayer.

Comme tous les roguelikes, certains peuvent juger le jeu répétitif, et d’autres peuvent trouver les visuels peu attrayants, quel que soit le plaisir du gameplay. Néanmoins, Vampire Survivors prouve que vous n’avez pas besoin de ray tracing et d’un RTX 4090 pour produire un jeu de qualité. Le jeu vous donne la même envie d’essayer une autre course avec une construction plus forte qui rend Hades si génial. Mais attention : cela peut devenir consommant. À 5 $ et jouable sur presque tous les appareils, Vampire Survivors vaut incontestablement votre temps.

Un freelance moderne

Espace éternel 2

Cliquez sur l’image pour la vidéo de gameplay

Genre : simulation spatiale

Similaire : Chorus, Freelancer, Elite : Dangerous

Graphismes : Très jolis, colorés, caricaturaux

Gameplay : monde ouvert (univers ?), vue à la troisième personne, looter shooter, RPG, aventure

Ceux d’un certain âge qui aspirent à un jeu de tir spatial solo rappelant la série Wing Commander ou Freelancer n’ont pas beaucoup d’options ces jours-ci. Cependant, la crème de la crème est sans aucun doute Everspace 2.

Après un passage prolongé en accès anticipé, la version finale du monde ouvert Everspace 2 est maintenant disponible. Les éléments roguelike du jeu original ont été supprimés et remplacés par une configuration plus conventionnelle de « mourir et redémarrer au dernier point de contrôle », et Everspace 2 n’en est que meilleur.

Ce jeu de tir spatial à la troisième personne a un style vibrant et distinct. Il offre également aux joueurs un haut niveau de contrôle sur les navires, ce qui est idéal pour manœuvrer dans des espaces restreints. Les batailles sont vastes et passionnantes, et bien qu’il y ait une histoire pleine de missions avec des cinématiques dessinées à la main de style comique, une partie importante du jeu est centrée sur la collecte de butin et la mise à niveau de vos navires – il y a une raison pour laquelle il a été surnommé « Diablo dans l’espace ». ‘.

Everspace 2 est long, ce qui peut entraîner des répétitions pour certains joueurs, mais c’est l’un des rares inconvénients de ce qui est actuellement le meilleur jeu de tir spatial solo disponible.

Le monde des sorciers vous attend

Héritage de Poudlard

Cliquez sur l’image pour la vidéo de gameplay

Genre : action-RPG

Similaire : Harry Potter : Le mystère de Poudlard, The Witcher 3

Graphismes : époustouflants si vous en avez la puissance

Gameplay : monde ouvert, à la troisième personne, jeu de tir (de sorts), énigmes, magie

Beaucoup ont été surpris de voir Hogwarts Legacy détenir le titre du jeu le plus recherché sur Steam pendant longtemps, dépassant même Starfield. Cependant, un RPG se déroulant dans l’univers magique de JK Rowling sonnait comme une recette infaillible pour le succès, et le battage médiatique s’est avéré justifié.

La gigantesque carte du monde ouvert du jeu et Poudlard lui-même incarnent parfaitement l’esprit des livres et des films, permettant aux fans d’intégrer facilement leur sorcière ou sorcier personnalisé dans la cinquième année de l’école renommée, avec une idée de ce à quoi s’attendre.

Les aficionados de Harry Potter apprécieront pleinement d’assister aux cours, d’interagir avec les étudiants et d’apprendre des sorts. La salle sur demande est particulièrement engageante, offrant la possibilité d’héberger et d’élever des animaux, de concocter des potions et d’améliorer la garde-robe. Cette version secrète offre également de nombreuses options de personnalisation, notamment divers meubles, peintures, etc.

Une pléthore de quêtes pour la plupart agréables accompagnent l’histoire principale, offrant environ 50 heures ou plus de jeu. Le combat est très amusant et étonnamment intuitif, rendu encore plus attrayant une fois que vous avez appris les malédictions impardonnables (facultatives) et rempli l’arbre de compétences. L’exploration est gratifiante, et le tout a l’air incroyable, aidé par une plate-forme charnue.

Les problèmes techniques peuvent encore être un problème pour certains, il y a des moments où cela semble répétitif, et agir « mal » ne fait aucune différence dans l’histoire pour la plupart. Mais Hogwarts Legacy reste une expérience passionnante pour ceux qui ont toujours rêvé d’être Harry Potter. Et si vous y avez déjà joué, insérez un tas de mods dans le jeu pour un voyage différent.

Toujours en accès anticipé, toujours bon

V en hausse

Cliquez sur l’image pour la vidéo de gameplay

Genre : Action-Survie

Similaire : Valheim, Arche Perdue

Graphismes : dessin animé gothique, style MMO/ARPG

Gameplay : Top-down 2.5D, axé sur le multijoueur, construction de base, artisanat, bac à sable, vampires

Oui, V Rising est toujours en accès anticipé, mais il gagne une place sur cette liste, surtout compte tenu des mises à jour qu’il a reçues depuis le début de l’année.

À première vue, vous pourriez confondre V Rising avec un autre clone de Diablo, mais il s’agit en fait d’un jeu d’action-survie de vampire multijoueur qui doit plus à Valheim et ARK : Survival Evolved qu’à la franchise emblématique de Blizzard. Cela indique que cela implique de collecter, de construire et de fabriquer de nombreuses ressources, ainsi que tout le chaos meurtrier, la magie et la consommation de sang.

Contrairement à des jeux similaires, V Rising n’utilise pas de points d’expérience ; au lieu de cela, votre niveau d’équipement détermine votre puissance. Le combat est définitivement un moment fort, avec un éventail de capacités intéressantes disponibles pour s’attaquer à la multitude de boss bien conçus. Le mécanicien buveur de sang, qui propose des classes de personnages temporaires et des boosts en fonction du type et de la qualité du sang consommé, est particulièrement ingénieux.

Il y a beaucoup à apprendre dans V Rising, de la personnalisation de votre château et de son alimentation en sang à la capture d’humains et à en faire vos sbires. Et bien qu’il prenne en charge le jeu en solo, il est beaucoup plus agréable avec d’autres dans ses modes PvP et PvE.

Comme avec d’autres jeux axés sur la survie, V Rising peut sembler un peu grincheux, bien qu’il soit possible de modifier la sortie des ressources. N’oubliez pas qu’il s’agit toujours d’un jeu à accès anticipé, il n’est donc pas encore complètement terminé.

Super-héros et cartes, enfin réunis

Les soleils de minuit de Marvel

Cliquez sur l’image pour la vidéo de gameplay

Genre : Jeu de rôle tactique

Similaire : Slay The Spire, Thronebreaker : The Witcher Tales, Gloomhaven

Graphismes : de belles animations et de jolies sections Abbey en plein air

Gameplay : basé sur des cartes, au tour par tour, sections ouvertes, beaucoup de discussions

Midnight Suns est peut-être sorti depuis un moment maintenant, mais si vous ne l’avez pas essayé, vous manquez certainement un régal. Venant de Firaxis Games, beaucoup s’attendaient à une expérience de style XCOM avec des personnages Marvel, donc la révélation qu’il s’agit d’un jeu basé sur des cartes en a d’abord déçu certains. Cependant, c’est loin d’être juste un autre Hearthstone.

Il y a peu de jeux comme Suns. Choisir votre équipe de héros parmi des personnages tels que Blade et Spider-Man et les mener dans des batailles de cartes au tour par tour ne ressemble peut-être pas à XCOM, mais cela semble extrêmement satisfaisant. La stratégie impliquée dans la sélection de la bonne carte dans un jeu soigneusement organisé est une caractéristique remarquable, tout comme regarder vos personnages exécuter leurs actions. Combattre des adversaires célèbres comme Venom est un plaisir, et vous pouvez personnaliser le personnage principal du joueur « Hunter ».

Mais une grande partie de Midnight Suns se déroule loin du champ de bataille. Les sections installées dans et autour de l’abbaye où vous tissez des liens avec vos coéquipiers rappellent beaucoup Mass Effect, offrant diverses réponses de conversation adaptées à la personne. C’est également ici que vous pouvez améliorer les personnages et débloquer des cartes et des buffs plus puissants.

Certains peuvent trouver les sections non liées au combat un peu fastidieuses – les réunions du club de lecture de Blade, par exemple, pourraient ne pas plaire à tout le monde. De plus, il pourrait y avoir une gamme plus diversifiée de méchants, et certaines personnes pourraient tout simplement ne pas aimer les titres basés sur des cartes, aussi bons soient-ils. Mais ces facteurs n’enlèvent rien à ce qui était le jeu de PC Gamer en 2022 et est salué comme l’un des meilleurs jeux de super-héros jamais créés. Dommage pour le DLC inférieur à la moyenne, cependant.

Apportez un pantalon de rechange

Espace mort

Cliquez sur l’image pour la vidéo de gameplay

Genre : Horreur de survie

Similaire : The Callisto Protocol, Dead Space 2 et 3, série Resident Evil, The Evil Within

Graphismes : Vous pouvez presque sentir le sang

Gameplay : Troisième personne, jeu de tir, énigmes, énurésie

La première moitié de 2023 a été une excellente période pour les remakes d’horreur classiques. En plus de l’excellent Resident Evil 4, il y a le tout nouveau Dead Space. Désormais plus époustouflant, horrible et terrifiant que jamais.

Si Resi 4 est les extraterrestres axés sur l’action, alors Dead Space est l’horreur cosmique d’Alien. Le sentiment d’effroi et de terreur est présent dès le moment où vous vous approchez de l’USG Ishimura, et les peurs de saut arrivent en masse et rapidement une fois que vous êtes à bord – jouez cela avec de bons écouteurs pour la meilleure expérience, la plus à risque de crise cardiaque.

Si vous avez une plate-forme costaud, le remake est magnifique, ajoutant à l’atmosphère générale d’être dans un environnement qui veut vous éviscérer. Les nouvelles sections zéro-G, les quêtes secondaires supplémentaires et les armes améliorées sont d’autres raisons de jouer si vous avez apprécié l’original. De plus, Isaac peut maintenant parler.

Bien que ce ne soit pas le jeu le plus long (bien qu’un mode Jeu + soit disponible), et que les peurs intenses et récurrentes des sauts puissent être écrasantes pour certains, Dead Space est un incontournable pour la collection de tous les passionnés de jeux d’horreur.

Un monde magnifique que vous n’oublierez pas

Tchia

Cliquez sur l’image pour la vidéo de gameplay

Genre : Action-aventure

Similaire: Subnautica, Là-bas: Les chroniques de Cloud Catcher

Graphismes : splendeur dessinée à la main

Gameplay : Monde ouvert, troisième personne, possession animale

Tchia a peut-être échappé au radar pour beaucoup lors de sa sortie, mais il y a une raison pour laquelle ce jeu a recueilli des tests élogieuses. Explorer un archipel du Pacifique Sud-Ouest regorgeant de secrets et de mini-jeux est une joie en soi, rendue encore meilleure par la mécanique du saut d’âme. Cette fonctionnalité permet au personnage titulaire de plonger et d’habiter des objets et des animaux inanimés, chacun avec des capacités uniques.

L’escalade et le vol à voile à Tchia rappellent définitivement Breath of the Wild – une comparaison dont on peut être fier – tandis que ses missions, objets de collection et diverses approches ressemblent presque à Far Cry dans leur mise en œuvre, juste sans l’arsenal d’armes et de méchants excentriques . Ailleurs, le mode photo et la quête parallèle de la carte au trésor sont particulièrement impressionnants; vous ne voudrez jamais plus d’options de personnalisation ; et les racines calédoniennes des développeurs, sur lesquelles repose le monde de Tchia, sont évidentes dans le soin minutieux apporté à la création de ce monde.

Les bases ennemies peuvent devenir un peu une corvée vers la fin du jeu, mais c’est de la pinaillerie dans ce qui est une belle expérience qui restera dans votre mémoire longtemps après que vous ayez terminé.

Anguille surnaturelle

Drague

Cliquez sur l’image pour la vidéo de gameplay

Genre : Horreur de pêche

Similaire : Mer sans soleil, ciel sans soleil, Outer Wilds

Graphismes : art low-poly Colorful

Gameplay : Pêche de style mini-jeu, Lovecraftian, troisième personne (navire), inventaire et gestion du temps

Un jeu sur le fait d’être un pêcheur exerçant son métier professionnel ne me crie pas, mais il y a beaucoup plus à Dredge qu’un simulateur de pêche basé sur un mini-jeu, d’où les notes Steam « extrêmement positives ».

La capture de poissons sereine et l’horreur lovecraftienne ne semblent pas être des compagnons de lit appropriés.Cependant, ces deux genres fusionnent de manière transparente dans le titre de Black Salt Games. Ce qui commence par la pêche et la vente de vos prises, le remboursement de votre dette et la mise à niveau de votre navire se transforme rapidement en un cauchemar eldritch alors que vous plongez dans les mystères sous et au-dessus des vagues.

Le principal mécanisme de jeu consistant à attraper et à stocker plus de 100 types de poissons différents est agréable en soi, et suivre le scénario principal, explorer la carte et entreprendre des travaux ajoute une dimension supplémentaire à l’expérience.

Le jeu peut parfois sembler monotone et son scénario principal peut être terminé assez rapidement. Cependant, à seulement 25 $, Dredge est sans aucun doute une bonne affaire.

Le roi de la bataille royale

Légendes Apex

Cliquez sur l’image pour la vidéo de gameplay

Genre : Bataille Royale

Similaire : Valorant, Fortnite, Overwatch, PUBG, Titanfall 2 multijoueur

Graphismes : sans doute le plus beau jeu BR du marché

Gameplay : FPS, multijoueur en équipe

Ajouter plus de jeux solo à la liste indique que nous avons réduit les jeux de tir multijoueurs, mais Apex Legends conserve sa place de meilleur pour tout le monde.

Le jeu propose plusieurs agrafes Battle Royale Free-to-Play familières, y compris une aire de jeu rétrécie, le parachutisme sur une île et le pillage. Son système consistant à opposer jusqu’à 20 équipes, chacune composée de trois membres, les unes aux autres pour être la dernière équipe debout, s’est avéré si populaire que plus de 25 millions de joueurs se sont inscrits la première semaine de son lancement, puis 50 millions le premier mois. Il n’a montré aucun signe de ralentissement, atteignant un pic de plus de 624 000 joueurs simultanés en février, et compte actuellement en moyenne environ 15 à 16 millions de joueurs actifs par semaine.

Alors qu’Apex Legends partage un style artistique caricatural similaire à Fortnite, les histoires, les personnalités et les capacités uniques de ses personnages héros sont plus proches d’Overwatch.

Ceux qui connaissent Titanfall – situé dans le même univers qu’Apex Legends – attesteront que le combat est l’un des meilleurs aspects de ces jeux. Respawn brille dans le département des armes avec Apex Legends, offrant une multitude d’armes et d’accessoires passionnants pour expérimenter et découvrir vos favoris. Comme pour les titres similaires, le contenu post-sortie tel que de nouveaux personnages et armes est introduit au fil des saisons. De plus, les événements offrent des cosmétiques à durée limitée, des modes de jeu et bien plus encore.

Le meilleur aspect d’Apex Legends est peut-être son accessibilité pour ceux qui ont toujours voulu essayer un titre Battle Royale mais qui ont été dissuadés par les trolls Internet, en grande partie grâce au système de communication ping efficace similaire à celui trouvé dans Valorant. Dans un monde rempli de bataille royale, c’est le roi de la colline.

Mentions honorables

Star Wars Jedi : Survivant

Il ne fait aucun doute que s’il n’y avait pas eu la quantité embarrassante de bugs et l’optimisation inférieure à la moyenne, Jedi Survivor aurait obtenu une place dans le tableau principal. Ce jeu phénoménal s’appuie sur l’excellent Outcast avec des mondes vastes et complexes, une histoire captivante et des combats qui comportent de multiples pouvoirs et positions de force. C’est essentiellement un jeu de type Souls pour les personnes qui n’aiment pas Dark Souls. Il est regrettable qu’il soit également considéré comme Batman: Arkham Knight de cette génération.

The Last of Us, partie 1

Il s’agit d’un autre port PC qui a été lancé avec une série de problèmes et une mauvaise optimisation. Heureusement, les correctifs récents ont apporté des améliorations significatives à ce qui est sans doute la version la plus impressionnante visuellement d’un superbe jeu. Un PC haut de gamme aide certainement à vivre celui-ci.

Le repentir

Situé en 1518 en Europe, ce mystère de meurtre permet aux joueurs de faire des choix et de voir leurs conséquences se dérouler sur une période d’un quart de siècle. L’art du livre de contes, inspiré des manuscrits de l’époque, confère au jeu une esthétique unique et aide les joueurs à se concentrer sur le récit captivant. Il est disponible sur PC Game Pass pour ceux qui souhaitent essayer avant d’acheter.

Retour

Ce jeu de tir à la troisième personne avec des éléments roguelike était un autre port agréable de la PlayStation 5. Il est rapide et le monde et les créatures extraterrestres sont remarquables. Le jeu peut être très difficile – mais d’une manière agréable.

Retiré de la liste

(Génial, mais il fallait faire de la place pour les autres)

Vous pouvez consulter notre article 2022 ici.

