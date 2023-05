Deepfake, algorithmes et censure sur les réseaux sociaux : toute la stratégie en ligne derrière la victoire d’Erdogan

Le web est devenu un champ de bataille pour les élections en Turquie. Selon les affirmations de plusieurs analystes, le gouvernement a alimenté la désinformation, les vidéos truquées et les utilisateurs interdits qui avaient des liens avec l’opposition.

Recep Tayyip Erdogan monte sur une scène bleue à Ankara et projette une vidéo sur grand écran derrière lui. Il montre le chef de l’opposition Kemal Kilicdaroglu avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (une organisation que le gouvernement a qualifiée de terroriste) frappant au rythme de l’hymne électoral de Kilicdaroglu, avec des mitrailleuses sous les bras et des combinaisons de camouflage. La vidéo est fausse. Erdogan le sait aussi, mais peu importe, cela fait partie du grand plan pour gagner les élections. Ça marche et le 29 mai, avec 52% des voix, il est réélu président de la République de Turquie.

Sous la victoire, cependant, se trouvent du porno deepfake, des images trafiquées, des vidéos truquées, des algorithmes qui diffusent de fausses nouvelles et des comptes bloqués. Erdogan a joué un jeu qui a pollué la campagne électorale. Les médias, les réseaux sociaux, Google, sont devenus le théâtre d’un pas de deux grotesque entre censure et désinformation. En revanche, la Turquie est à la 165e place sur 180 dans l’indice mondial sur la liberté de la presse de Reporters sans frontières, elle a perdu 15 positions par rapport à l’année dernière, et c’est un pays où l’opposition au premier tour est accordée 32 minutes sur le réseau national contre les 32 heures de la majorité.

La fausse vidéo de Kılıçdaroğlu

Commençons par cette vidéo projetée par Erdogan pendant la campagne électorale. Le 1er mai, un journal islamiste Yeni Akit a publié la fausse vidéo montrant le rival d’Erdogan, Kılıçdaroğlu, avec le Parti des travailleurs du Kurdistan. La même vidéo a été utilisée par Erdogan lors d’un rassemblement le 7 mai pour discréditer Kılıçdaroğlu, malgré le fait qu’elle était manifestement fausse.

« Il était surprenant qu’Erdoğan ait montré une vidéo manipulée montrant le candidat de l’Alliance Millet Kemal Kılıçdaroğlu côte à côte avec des militants du PKK lors de manifestations. C’était une vidéo clairement manipulée, mais elle a été largement diffusée et adoptée par le public », a expliqué Can Semercioğlu, chercheur de Teyit, un groupe indépendant de vérification des faits en Turquie, à Wired, et bien que l’organisation ait révélé la contrefaçon, « c’était assez efficace. » Non seulement cela, sur le Web, les images ont été poussées de telle manière qu’elles sont apparues dans les meilleurs résultats de recherche. Comme Teyit l’a expliqué dans un aperçu, la vidéo est apparue parmi les suggestions de Kılıçdaroğlu sur le Web.

Comment exploiter les algorithmes pour gagner

Pour confirmer les distorsions en ligne, il y a aussi une enquête approfondie par journal.comla publication indépendante qui a montré comment les algorithmes amplifiaient de manière disproportionnée les médias partisans lors des élections, propageant la désinformation et incitant à la haine. Emre Kızılkayal’un des rédacteurs ayant participé à l’enquête et vice-président de l’ONG International Press Institute, a déclaré au journal The World Today : « Les algorithmes de Google favorisent les éditeurs pro-Erdogan par rapport aux indépendants par une marge de 81 contre 19. Lorsque les utilisateurs se sont tournés vers Google pour rechercher Kılıçdaroğlu ce jour-là, la fausse nouvelle » fait référence à la vidéo publiée par le média Yeni Akit, «était parmi les meilleures suggestions faites par l’algorithme« .

Google est l’une des principales sources d’information du pays, étant donné qu’il n’y a pas de lien fort avec les journaux locaux de la part de la population. Et en fait, le journal Duva.R, le journal officiel indépendant de la Turquie, a constaté que leradiodiffuseur d’État TRT consacré 32 heures de couverture aux discours du président Erdoğan et seulement 32 minutes à ceux de Kemal Kılıçdaroğlu, son principal rival pour la présidence. Il n’est donc pas surprenant que la population, face à une disproportion manifeste, décide de s’appuyer sur Google ou les réseaux sociaux, mais le gouvernement a déjà conquis ces territoires aussi.

Puisqu’il n’y a pas d’écosystème médiatique fiable en Turquie, « les gens qui recherchent des informations, et qui ne trouvent pas de bonne source, vont sur les réseaux sociaux, et là ils seront probablement exposés à une sorte de désinformation », a-t-il expliqué à Wired Erkan Saka, professeur de journalisme et d’études médiatiques à l’Université Bilgi d’Istanbul.

Social : entre fake news et censure

Kizilkaya a également expliqué que le même mécanisme a été adopté sur les réseaux sociaux. «Des milliers de trolls et de robots pro-gouvernementaux, actifs depuis 2013, bombardent les plateformes de médias sociaux comme Facebook, Twitter et TikTok avec la fausse vidéoqui a recueilli des dizaines de millions de vues. » La censure est là où les fausses nouvelles n’atteignent pas. « Le gouvernement turc a accéléré ses efforts pour imposer la censure et renforcer le contrôle sur les médias sociaux et les sites d’information en ligne indépendants avant cette élection », a déclaré Deborah Brown. , chercheur senior en technologie à Human Rights Watch

Erdogan a demandé à Twitter d’interdire certains comptes avant les élections. Le président turc avait déjà bloqué la plateforme pendant une journée entière après le tremblement de terre de février. La raison officielle était que le gouvernement voulait éviter les tweets (selon lui faux et dénigrants) sur la gestion de l’urgence. En réalité, l’arrêt a entravé la réponse des sauveteurs. Toujours en 2014, quelques jours avant les élections, il a bloqué Twitter pour faire taire toutes ces voix accusant le gouvernement de corruption. Et donc, face à la dernière, la plus difficile pour Erdogan, le gouvernement a demandé la censure de certains utilisateurs de la plateforme. Cependant, les noms des comptes ciblés n’ont pas été rendus publics.

Tuğrulcan Elmas, chercheur sur la manipulation des médias sociaux à l’Université de l’Indiana à Bloomington, a déclaré à Insider que ses recherches avaient trouvé un dénominateur commun pour les comptes interdits. Tous avaient des liens avec l’opposition et avaient déjà critiqué Erdogan.

Du porno deepfake pour couler des ennemis

La campagne d’Erdoğan s’est construite sur des informations trompeuses, sur les réseaux sociaux, sur Google, dans les médias, lors de rassemblements. Parmi les nombreuses, elle a aussi alimenté les fake news sur l’immigration : « Ils permettent l’infiltration de 10 millions de réfugiés en Turquie. S’ils restent, leur nombre passera à 30 millions et menacera notre existence », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Twitter. Ou il a montré un extrait d’un article de journal suggérant que Kilicdaroglu avait été reconnu coupable de fraude en 1996.

Non seulement cela, quelques jours avant l’élection, le troisième candidat à la présidence, Muharrem İnce, du Parti républicain du peuple (CHP), s’est également retiré en raison d’une vidéo porno publiée en ligne. Puisqu’il a immédiatement expliqué qu’il s’agissait d’un deepfake, sa vidéo aurait été superposée aux images, extrapolées à partir d’un site pornographique israélien. En raison de la campagne de diffamation accompagnée de photos trafiquées du candidat le montrant avec des femmes dans des voitures de luxe, İnce a déclaré : « Je retire ma candidature. Je le fais pour mon pays », a-t-il ajouté.

